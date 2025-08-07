Libertad tendrá esta noche una lluvia de títulos interprovinciales de boxeo

Organizado por la promotora Tuki Box, esta noche se volverá a vivir una gran fiesta de los puños en el club Libertad, cuando 14 púgiles se enfrenten buscando el título interprovincial de sus categorías.

En la misma velada, denominada "El sueño del pibe", otras ocho peleas amateurs animarán la lluvia de combates que se iniciarán a partir de las 21 horas y estará fiscalizada por la Asociación Salteña de Boxeo.

De esta manera en la categoría 60 kg juveniles se enfrentarán el salteño "La Pantera" Luna frente al oranense Mauricio Cajal; mientras que en los 69 kg, lo hará "el Tank" Gutiérrez frente a "El zurdo de oro" Cruz y en la misma categoría combatirá "El Principito" Guerrero (Salta) ante el tartagalense "El Lauchón" Zalazar.

Por su parte, en los 57 kg. el salteño "El Pibe" Arias se enfrentará al jujeño "El Látigo" Rivero; en los 54 kg. lo hará "El Piraña" Heredia (Salta) frente a "El Maravilla" Silvetti (Jujuy) y en 78 kg. disputarán "El León" Flores ante "El Gringo" Agüero.

Finalmente la velada tendrá el choque femenino de alto nivel cuando se enfrente la salteña "La Peke" Peñaloza ante la jujeña "La China" Vedía.