Comienza el domingo el campeonato salteño de mountain bike 2026

El mountain bike comienza a rodar en el 2026. Organizado por la Fundación Sendass, este domingo se correrá la primera fecha del Campeonato Salteño de Mountain bike XCO (Cross Country Olímpico) que dará inició de la nueva temporada.

Cabe destacar que el campeonato tendrá cinco 5 fechas puntuables, en donde cada una suma puntos, que permitirá consagrrar a un nuevo campeón en cada categoría.

El circuito de competición será el "Manu Renta" ubicado en el Barrio Portal de Güemes de nuestra ciudad, a partir de las 9.00 horas.

La convocatoria es para todos los ciclistas de montaña de nuestra provincia y de las provincias cercanas, participan todas las categorías, desde los infantiles, de los 5 años en adelante, damas y varones, amateurs y federados, también participan las categorías promocionales, estos comprenden aquellos ciclistas que recién están incursionando en mountain bike XCO.

Todos los interesados pueden encontrar información en la página, Facebook: mtbsalta, Instagram: mtb.saltaargentina.

Las categorías se dividen en Infantiles B, Menores, Cadetes, Juveniles, Sub 23, Elite, Máster A, Master B, Master C, Damas y Promocionales y en este año se incluyen la categoría 12- E- Baike, Bicicletas Eléctricas.

Todas las categorías reciben premios desde el 1er al 5to puesto.

También participan los infantiles, desde los 5 años hasta los 12 años, la participación de estas categorías no paga inscripciones y todos reciben premios, ya que queremos seguir promocionando la actividad física y el deporte. La largada esta prevista a partir de las 9.30 hs.

Al finalizar la competencia y alrededor de las 13.00 hs se entregarán la premiación. Las Inscripciones se realizan a través de la página: spormetric.net