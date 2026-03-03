PUBLICIDAD

3 de Marzo,  Salta, Centro, Argentina
Alerta Naranja
Pascuas
Vientos fuertes
Femicidio de Natalia Cruz
Caballos sueltos
Paro en el fútbol
River Plate
Pablo Grillo
El Galpón
Municipios

El Galpón: un auto cayó en el arroyo Las Tipas y hay corte en la zona

El procedimiento se realizó en el ingreso a Chiquito Herrera, donde la Policía interrumpió el tránsito para garantizar la seguridad. No se registraron personas lesionadas.
Martes, 03 de marzo de 2026 16:54
Foto: Expresión Sur
Un operativo de emergencia se desplegó hace instantes en el arroyo Las Tipas, en jurisdicción de El Galpón, donde un auto habría caído en el torrente a la altura del ingreso a Chiquito Herrera.

En el lugar trabajaron efectivos de Bomberos Voluntarios 17 de Octubre, mientras personal policial dispuso la interrupción preventiva de la circulación vehicular para permitir el desarrollo seguro de las tareas.

Foto: Expresión Sur

Corte preventivo y tareas de control

El procedimiento se realizó en inmediaciones del bordo del arroyo, donde el tránsito fue restringido de manera momentánea como medida de precaución.

Según la información oficial, no se registraron personas lesionadas.

