Clima en Salta: alerta naranja para Capital y el Valle de Lerma

El Servicio Meteorológico emitió para hoy una alerta por tormentas que abarca a gran parte del territorio provincial, con especial énfasis en sectores bajo alerta naranja, donde se esperan los fenómenos de mayor intensidad.

Alerta naranja: tormentas fuertes y posibles eventos severos

La advertencia de nivel naranja rige entre las 12 y las 18 para Capital, Cerrillos, Guachipas, La Viña, la zona baja de Chicoana, la zona baja de La Caldera, la zona baja de Rosario de Lerma y la zona montañosa de Cafayate. En ese mismo rango horario también alcanza a General José de San Martín, Yunga de Iruya, Yunga de Orán y Yunga de Santa Victoria.

Además, el nivel naranja se extiende desde las 12 hasta las 24 en los departamentos Anta, General Güemes, La Candelaria, Metán y Rosario de la Frontera.

Según el parte oficial, estas áreas serán afectadas por tormentas fuertes, algunas de carácter severo. Se prevé frecuente actividad eléctrica, ocasional caída de granizo, lluvias abundantes en cortos períodos y ráfagas intensas que podrían alcanzar los 90 kilómetros por hora. En cuanto a los acumulados de precipitación, se estiman entre 40 y 70 milímetros, con posibilidad de superarse de manera puntual en algunos sectores.

Alerta amarilla: tormentas aisladas y ráfagas intensas

En paralelo, rige alerta amarilla en distintos tramos horarios y regiones de la provincia.

Entre las 06:00 y las 12, y nuevamente entre las 18 y las 24, el nivel amarillo abarca Capital, Cerrillos, Guachipas, La Viña, la zona baja de Chicoana, la zona baja de La Caldera, la zona baja de Rosario de Lerma y la zona montañosa de Cafayate.

Desde las 12 hasta las 24, la advertencia alcanza a los Valles de Cachi, Valles de Cafayate, Valles de Chicoana, Valles de La Caldera, Valles de La Poma, Valles de Molinos, Valles de Rosario de Lerma y Valles de San Carlos.

En tanto, entre las 18 y las 24, la alerta amarilla se mantiene para Rivadavia, General José de San Martín, Yunga de Iruya, Yunga de Orán y Yunga de Santa Victoria.

En estas zonas se esperan tormentas aisladas, algunas fuertes o puntualmente severas, acompañadas por granizo, intensa actividad eléctrica, abundante caída de agua en cortos períodos y ráfagas que también podrían alcanzar los 90 kilómetros por hora. Los valores de precipitación acumulada se estiman entre 20 y 40 milímetros, con posibilidad de superarse de forma localizada.

Las autoridades recomiendan mantenerse informados a través de los canales oficiales y tomar las precauciones necesarias ante la probabilidad de fenómenos meteorológicos de variada intensidad a lo largo de la jornada.