Carlos Osorio llega a Salta para disertar sobre innovación corporativa

La Universidad de San Andrés, en alianza con Fundación Salta, invita a participar de la charla “Reinventando la Innovación Corporativa”, un encuentro orientado a compartir herramientas y experiencias concretas para transformar ideas en resultados, sin importar el tamaño o tipo de organización.

El expositor será Carlos Osorio, PhD in Technology, Management and Policy por el MIT (Engineering Systems Division), director del Centro de Innovación en Negocios y coordinador de la orientación “Innovación” del Master in Management de la Universidad de San Andrés. Es reconocido a nivel internacional por su trabajo en innovación, estrategia y sistemas complejos aplicados a organizaciones.

La actividad se realizará el 5 de marzo a las 18.30 en la sede de Fundación Salta, ubicada en General Martín Güemes 434, en la ciudad de Salta. Los interesados pueden inscribirse a través del siguiente enlace: https://bit.ly/49suPHE

Trayectoria académica y profesional

Carlos Osorio cuenta con un doctorado en Tecnología, Administración y Política, y una Maestría en Tecnología y Política de la División de Sistemas de Ingeniería del MIT. Además, posee una Maestría en Política Pública de la Escuela de Gobierno Kennedy de Harvard y es Ingeniero Industrial por la Universidad de Chile.

Es socio y cofundador de Yuken, un laboratorio de investigación enfocado en el desarrollo de capacidades de diseño e innovación con impacto global. Desde 2013, Yuken ha desarrollado talleres de aprendizaje en acción y experimentos de investigación con más de 7.000 profesionales en quince países.

En el ámbito académico, fue miembro internacional de la facultad en la MIT School of Management, asociado de la facultad en el Centro Berkman Klein de Harvard y científico investigador visitante en el MIT Media Lab, entre otros roles docentes y de investigación.

A lo largo de su carrera, asesoró a gobiernos y trabajó con empresas en el diseño de estrategias, procesos y cultura de innovación, incluidas compañías Fortune 100. Su experiencia en distintos sectores abarca la industria farmacéutica, seguros, energía, telecomunicaciones, silvicultura, logística, banca, vinos finos y minería.

También fue orador invitado en universidades, empresas y organizaciones multilaterales de Estados Unidos, Europa y América Latina, entre ellas The Academy of Management, Association to Advance Collegiate Schools of Business, Google, Microsoft, Aon, Abbott Laboratories, eMerge Americas Conference, Latam Airlines, Markle Foundation, Oxford Internet Institute, Movistar, Bancolombia y Familia Group.

Para más información, se puede contactar al correo: [email protected].