Más de 100 mujeres protagonizarán el 2° Encuentro de Alquimia en el Mercado Artesanal

En el marco del Día Internacional de la Mujer, el próximo 8 de marzo de 2026 se llevará a cabo el 2° Encuentro de Alquimia – Mujeres que Transforman en el Mercado Artesanal de Salta. La convocatoria comenzará a las 17 y contará con entrada libre y gratuita.

La iniciativa es organizada por Sabor a Mi Tierra Salta, encabezada por la chef internacional Norma Azar, y reunirá a más de 100 mujeres en una jornada pensada para la reflexión, la reivindicación y el encuentro colectivo.

Bajo el lema “Quienes fueron, quienes somos y quiénes seremos”, el evento propone un espacio de homenaje y reconocimiento. Desde la organización lo definen como un día que se vive como un mimo al alma: festivo, pero también cargado de memoria y reflexión, atravesado por la premisa “Nada se pierde, todo se transforma”.

El encuentro estará dividido en cuatro etapas. La primera será “Entre mates, poesía y coplitas”, un momento de intercambio cultural y expresión artística. Luego llegará “Ellas cocinan la historia – Mujeres de nuestra tierra”, un segmento dedicado a visibilizar el rol femenino en la identidad local.

La tercera instancia será “Yo te convido”, una propuesta de gastronomía interactiva con degustación, donde la cocina funcionará como puente de integración. Finalmente, la jornada cerrará con danzas folclóricas, promoviendo la integración, la alegría y el disfrute colectivo.

Para más información, las interesadas pueden comunicarse al 3874631254.