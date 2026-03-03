El amor después del amor: el saludo de Fito a Fabi Cantilo en su cumple

"El amor después del amor" existe y Fito Páez y Fabiana Cantilo son prueba de ellos. No solo porque ambos tuvieron otras parejas luego de ser novios, también porque lograron resignificar ese amor de novios para vivir otra relación de amor profundo y complicidad. Así lo volvió a demostrar el rosarino con una maravilloso mensaje a la cantante que hoy 3 de marzo cumple 67 años.

"Fabi de mi vida: es tan hermosamente emocionante verte atravesar el tiempo. Siempre tan integra y sensible. Plena de lágrimas y risas. De lucidez y compasión. Brillando, atravesando pantanos insondables y creando espejismos de bosques encantados. Siempre forjando tu obra única y especialísima en el mundo", les escribió con ese estilo tan Páez.

El rosarino siguió con un "Tus canciones, tu voz, tus decisiones como artista y productora. La luz que emana tu ser. Todo eso es una fuerza que nos hace felices a muchos. Te elegimos porque nos haces bien. ¡Que seas muy feliz Fabiana Cantilo de los mil apellidos!Te llevo dentro de mi corazón ever. ¡¡¡¡Feliz cumpleaños!!!! Familia Páez.

Aplausos de los fans

Además del amoroso mensaje Páez compartió diversas fotos con Cantilo donde muestran la complicidad única que alcanzaron como artistas y como dos personas que se admiran, quieren y respetan.

Rápidamente el muro de Fito se llenó de maravillosos mensajes de sus fans. "Quien pudiera tener un Fito en su vida. un amor asi...Siempre espero este cumpleaños para ver ese msj de amor trascendental que Fito cada año le dedica...", "Miren todos, ellos solos pueden más que el amor", "Que te quieran cómo Fito a Fabi, eso es el amor ¡Feliz cumple potra!"

También hubo palabras de los famosos. "Les amo profundamente es emocionante verlos", expresó Leticia Brédice. "Te amamos Fabi", aseguró Margarita Páez. En tanto Graciela Borges sumó su "me gusta" a los 57 mil que cosecharon las palabras de amor de Fito a su primera musa.



