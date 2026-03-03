Las primeras palabras de Catherine Fulop tras conocer a su nieta Gia

En modo abuela activa, Catherine Fulop transita las horas más felices de su vida ya que su hija mayor, Oriana Sabatini, le otorgó un título que estaba esperando hacía mucho tiempo: el de abuela. La actriz venezoana y su marido, Ova Sabatini, están instalados en Italia desde hace unos días y allí disfrutan de este gran presente familiar.

Oriana se convirtió en mamá de Gia hace apenas 24 horas y fue el flamante papá, el futbolista Paulo Dybala, quien publicó en las redes sociales la primera foto de la beba, junto a la leyenda: "Un aplauso pa mami y papi". Ahora, quien se expresó fue la Fulop, quien no puede contener su emoción.

"Modo abuela activado en Italia. Paseos, fútbol, risas y mucha pancita hermosa… porque pronto llega la jefa de esta gira: mi nieta", había puesto hacía unos días y luego se llamó al silencio. Ahora, volvió con todo a las redes y compartió en sus historias de Instagram información exclusiva sobre la recién nacida.

Sobre una foto con los datos exactos del nacimiento de Gia, se puede ver que la beba nació el pasado lunes 2 de marzo, que pesó 3.105 kilogramos y que midió 50 centímetros. "Hello world" (hola mundo), se lee en el comunicado de la clínica italiana donde Oriana dio a luz.

Y allí la Cathy agregó: "Bienvenida al mundo, Gia. Oficialmente soy abuela. Gracias Ori y Paulo por este regalo tan perfecto. Prometo malcriarla con amor y devolverla bañadita, jijiji". De esta manera, quedó al descubierto la promesa íntima de la flamante abuela, que no para de recibir mensajes de cariño por las redes sociales y felicitaciones por la buena nueva familiar. ¡Qué lindo!