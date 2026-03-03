Oscar 2026: tras los Actor Awards, crece la incertidumbre en mejor actor y todo queda abierto

Los premios entregados por el Sindicato de Actores de Hollywood -ahora rebautizados como The Actor Awards presented by SAG-AFTRA- volvieron a sacudir la carrera hacia el Oscar 2026. A dos semanas de la ceremonia en el Dolby Theatre, varias categorías quedaron abiertas y, salvo en mejor actriz protagónica, la incertidumbre domina el panorama.

La 32ª edición de estos galardones se realizó en el Shrine Auditorium & Expo Hall de Los Ángeles, histórico escenario que en otras épocas alternó la entrega del Oscar con el Dorothy Chandler Pavilion. El cambio de nombre busca asociar directamente el premio con la estatuilla que reciben los ganadores.

Actor protagónico: una categoría sin favorito claro

Si hay un rubro que hoy genera más dudas es el de mejor actor protagónico. Antes de comenzar la temporada de premios, el 4 de enero, Leonardo DiCaprio aparecía como uno de los principales candidatos al Oscar por su papel en Una batalla tras otra. Luego, en los Critics Choice Awards, el ganador fue Timothée Chalamet por Marty Supremo.

En los Globo de Oro, Chalamet repitió como actor en comedia o musical, mientras que en drama se impuso el brasileño Wagner Moura por El agente secreto. Más tarde, en los BAFTA, cuando Chalamet parecía encaminado a consolidar su favoritismo, el premio fue para Robert Aramayo por I Swear, quien ni siquiera está nominado al Oscar.

La última sorpresa llegó con los Actor Awards: los actores sindicalizados eligieron a Michael B. Jordan como mejor actor por Pecadores, donde interpreta a dos hermanos gemelos. La película, además, ganó el premio a mejor elenco.

Así, el Oscar a mejor actor podría quedar en manos de Chalamet, Jordan, Moura o DiCaprio.

El dato no menor es que el 40% de los votantes de la Academia de Hollywood son intérpretes, aunque no siempre coinciden con el sindicato. El año pasado, por ejemplo, Chalamet ganó el premio del sindicato por Un completo desconocido, pero el Oscar fue para Adrien Brody por El brutalista.

Mejor actriz: Jessie Buckley, la única con camino firme

En contraste con la categoría masculina, mejor actriz protagónica parece tener nombre propio. Jessie Buckley viene arrasando por su papel como la esposa de William Shakespeare en Hamnet. Ganó el Critics Choice Award, el Globo de Oro, el BAFTA y ahora también el Actor Award, consolidándose como la gran favorita al Oscar.

Reparto: más incógnitas

En mejor actor de reparto, el premio del sindicato fue para Sean Penn por Una batalla tras otra. El actor no asistió a la ceremonia, por lo que recibirá la estatuilla posteriormente.

En mejor actriz de reparto, la ganadora fue Amy Madigan por La hora de la desaparición, tras haber obtenido también el Critics Choice. Sin embargo, la competencia sigue abierta: el Globo de Oro fue para Teyana Taylor por Una batalla tras otra y el BAFTA para Wunmi Mosaku por Pecadores. Ariana Grande, por Wicked: Por siempre, no está nominada al Oscar.

Pecadores se llevó además el premio a mejor elenco, una distinción que suele interpretarse como el respaldo colectivo de los actores a la película que mejor los representó. En cuanto a mejor elenco de dobles de riesgo en cine, el premio fue para Misión: Imposible – Sentencia final.

Televisión: los nombres repetidos

En televisión, en cambio, los resultados fueron más previsibles y en línea con los Emmy, los Globo de Oro y los Critics Choice del último año.

En drama, The Pitt ganó como mejor elenco y Noah Wyle fue elegido mejor actor. Keri Russell se llevó el premio a mejor actriz por The Diplomat.

En comedia, The Studio obtuvo el premio a mejor elenco y Seth Rogen ganó como mejor actor. Catherine O’Hara fue distinguida como mejor actriz en serie de comedia; tras su fallecimiento el 30 de enero a los 71 años, fue Seth Rogen quien subió al escenario a agradecer en su nombre.

En la categoría de película para televisión o miniserie, Owen Cooper ganó como mejor actor por Adolescence y Michelle Williams obtuvo el premio a mejor actriz por Dying for Sex, logrando su segundo galardón tras nueve nominaciones.

El premio a mejor elenco de dobles en una serie fue para The Last of Us.

La ceremonia fue conducida por Kristen Bell y se transmitió en vivo por Netflix. Uno de los momentos destacados fue cuando Woody Harrelson entregó el Life Achievement Award a Harrison Ford.

Con este panorama, la próxima entrega del Oscar promete mantener la tensión hasta el final. La incertidumbre, sobre todo en mejor actor protagónico, suma atractivo a una temporada que llega más abierta que nunca.