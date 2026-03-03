Modernizaron el radar ubicado en el aeropuerto y se reforzó el control del tránsito aéreo

El radar de Salta volvió a ponerse en marcha con tecnología renovada y un rol estratégico dentro del sistema nacional de vigilancia aérea. La modernización se concretó en el marco del Programa Nacional de Actualización del Sistema Radar y de Vigilancia Aérea y ya se encuentra plenamente integrada al Sistema de Vigilancia del Tránsito Aéreo de la República Argentina.

Ubicado en el aeropuerto internacional Martín Miguel de Güemes, el equipo cumple una función clave por su posición en el norte del país. Desde allí envía información en tiempo real a los Centros de Control de Área de Córdoba y Resistencia, fortaleciendo la cobertura en una amplia porción del espacio aéreo argentino y mejorando la gestión del tránsito en la región.

La intervención incluyó el reemplazo total de los componentes electrónicos centrales y la incorporación de tecnologías de última generación, como Modo S y ADS-B. Estas herramientas permiten contar con datos más precisos y detallados sobre las aeronaves en vuelo, lo que optimiza la calidad de la información disponible para la operación diaria.

Además, se realizaron trabajos complementarios en las instalaciones asociadas: mejoras en casetas técnicas, sistemas de energía, balizamiento y seguridad perimetral, con el objetivo de garantizar el correcto funcionamiento y la protección del nuevo equipamiento.

La actualización del radar de Salta forma parte de un plan más amplio impulsado por la Empresa Argentina de Navegación Aérea, que prevé la modernización progresiva de 22 radares en todo el país. En los últimos meses ya se renovaron sistemas en distintas provincias y se incorporó un nuevo radar en el aeropuerto de Ezeiza.

Con este avance, se consolida una red tecnológica integrada y alineada con estándares internacionales, fortaleciendo la prestación de los Servicios de Navegación Aérea en la Argentina.