Piden llevar a juicio al acusado por la muerte de Lautaro Ramasco en avenida Tavella

El fiscal penal 1 de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas, Santiago López Soto, requirió juicio ante el Juzgado de Garantías 1 del distrito Centro, contra Gabriel Alejandro Quispe Cejas, como autor del delito de homicidio simple, en perjuicio de Lautaro Alberto Ramasco.

El fiscal López Soto detalla en el extenso requerimiento, la numerosa carga probatoria producida entre ellas testimonios, análisis de cámaras de seguridad, pericias accidentológicas, informes médicos y forenses, y otras diligencias realizadas por el Cuerpo de Investigaciones Fiscales y personal policial especializado.

La investigación se inició a partir de un hecho ocurrido el 9 de diciembre de 2024, cuando Ramasco, de 32 años, sufrió un grave traumatismo craneoencefálico mientras circulaba en su vehículo por avenida Tavella, en la ciudad de Salta.

De acuerdo con la acusación fiscal, el imputado habría arrojado un objeto contundente contra el vehículo de la víctima, provocándole lesiones de extrema gravedad que derivaron en su fallecimiento días después.

Con estos elementos, el Ministerio Público consideró acreditada la materialidad del hecho y la responsabilidad penal del acusado, por lo que requirió la remisión de la causa a juicio ante el tribunal competente.