23°
3 de Marzo,  Salta, Centro, Argentina
Fabiana Cantilo
Catherine Fulop
actor Awards
día mundial de la audición
Día Mundial de la Obesidad
Alerta Naranja
Vientos fuertes
DÓLAR OFICIAL

$1430.00

DÓLAR BLUE

$1420.00

Salta

VIDEO. Fuertes vientos sacuden al Valle de Lerma: árboles caídos y municipios sin luz

En la tarde de este martes rige una alerta naranja por tormentas y vientos fuertes que comenzaron a sentirse en la Capital y alrededores. Videos e imágenes llegaron a la redacción de este medio y muestran la situación que atraviesan los vecinos.
Martes, 03 de marzo de 2026 14:22
El Servicio Meteorológico anunció esta mañana una alerta naranja para la tarde de este martes en diversas zonas de la provincia. Videos e imágenes llegaron a la redacción de El Tribuno y las mismas muestran la fuerza con la que los vientos se están manifestando, en algunas zonas de la ciudad ya comenzó a llover.

Sobre la ruta 22, que une La Merced con San Agustín, el viento derribó alrededor de ocho postes del cableado por lo que gran parte de Cerrillos y La Merced quedaron sin luz. En Rosario de Lerma y Campo Quijano también se registran cortes.

De acuerdo a lo demarcado en el mapa del SMN, las zonas más afectadas están en el Valle de Lerma y también otras localidades como Cafayate, Güemes, Metán y La Candelaria, pero ya con alerta amarilla.

 

Noticia en desarrollo...

