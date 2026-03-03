VIDEO. Fuertes vientos sacuden al Valle de Lerma: árboles caídos y municipios sin luz

El Servicio Meteorológico anunció esta mañana una alerta naranja para la tarde de este martes en diversas zonas de la provincia. Videos e imágenes llegaron a la redacción de El Tribuno y las mismas muestran la fuerza con la que los vientos se están manifestando, en algunas zonas de la ciudad ya comenzó a llover.

Sobre la ruta 22, que une La Merced con San Agustín, el viento derribó alrededor de ocho postes del cableado por lo que gran parte de Cerrillos y La Merced quedaron sin luz. En Rosario de Lerma y Campo Quijano también se registran cortes.

De acuerdo a lo demarcado en el mapa del SMN, las zonas más afectadas están en el Valle de Lerma y también otras localidades como Cafayate, Güemes, Metán y La Candelaria, pero ya con alerta amarilla.

Noticia en desarrollo...