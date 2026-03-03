Aseguran que las subas en los pescados ya comenzaron con la Cuaresma

Estamos de cara a la Semana Santa. La Cuaresma 2026 comenzó el pasado miércoles 18 de febrero y finalizará el próximo jueves 2 de abril.

La Cuaresma marca un período significativo para creyentes cristianos y católicos. Durante estos 40 días, que a su vez da inicio a la Semana Santa, muchos optan por modificar sus hábitos alimenticios como parte de la tradición de guardar ayuno durante los viernes.

Este es un periodo importante en la tradición cristiana. Si bien, han habido cambios en la forma en que se celebra, el objetivo principal de la Cuaresma sigue siendo el mismo: prepararse espiritualmente, con ayuno y abstinencia de carne roja, durante la Semana Santa y para la Pascua.

Entre los motivos para abstenerse de consumir carne durante este periodo destacan dos razones principales: La primera sostiene que la carne roja simboliza el cuerpo de Cristo crucificado, por lo cual abstenerse de ella es un acto de respeto y memoria del sacrificio de Jesús, quien, según la tradición, permaneció 40 días y 40 noches en el desierto sin alimento.

La segunda razón se relaciona con el valor simbólico de la carne roja como producto de lujo vinculado a celebraciones y banquetes, concepto opuesto a la austeridad promovida durante la Semana Santa.

La carne blanca del pescado es entonces la predilecta para el salteño que es muy conservador en esas cuestiones. El mercado del pescado entonces, en la ciudad de Salta, se comienza a mover de una manera ilógica.

Porque hay que decir que el consumo en las pescaderías de la ciudad se mantiene como todos los comercio en la actualidad: con una alarmante baja en el consumo. Pero que los precios van a subir, nadie duda de eso.

Para el paladar local los precios de referencia están en el sábalo y la merluza. El primero tiene un rango de precios desde los 8 mil a 9 mil pesos el kilo. La merluza ronda entre los 9 y los 12 mil pesos el kilo.

Esos precios no tienen variaciones significativas con la Cuaresma 2025. El precio del pescado es lo que se mantuvo incluso por debajo del porcentaje de la inflación interanual (un 30% aproximado).

"Va a aumentar indefectiblemente", dijeron desde la pescadería ubicada en la esquina de Islas Malvinas y Urquiza. Uno de los indicios que tienen los propietarios de comercios es que no hay oferta de sábalo ni pacú. "Los están guardando", dicen los que saben por la experiencia de todos los años. Se guarda y se vende más caro.

Es probable que aumente por arriba del 15 por ciento para la semana que viene. Por lo que el sábalo superará los 10 mil pesos el kilo y la merluza puede que llegue a los 15 mil pesos.

"El tema es que el sábalo la semana pasada estaba a 7 mil pesos el kilo. Hoy, el poco que tengo, lo vendo a $8.000 el kilo. Si la semana que viene lo vendo a 10 mil ya la suba es más que toda la inflación anual. Eso es lo que no se entiende, en dos semanas subió más que en todo el año. Si la baja en el consumo que hay porque hay poca plata le tengo que sumar estas subas ilógicas, la situación genera brinda. Nosotros amortiguamos las subas resignando ganancias; pero la situación es inentendible", dijo el pescadero de Islas Malvinas.

Ahora bien, lo que nadie sabe es hasta qué porcentaje aumentarán los precios de los pescados con el correr de la Cuaresma. Para el viernes hay aumentos y nadie sabe cuándo concluirán.

Comprar con anticipación

Uno de los hábitos que se repite año tras año es la compra a último momento. Por este motivo, el comerciante insistió en la importancia de planificar las compras para evitar aglomeraciones y asegurar la disponibilidad de los productos deseados.

"Nosotros siempre le decimos a nuestros clientes que compren con tiempo porque es más barato, que congelen los productos y los usen cuando quieran", dijo el comerciante.

La verdad es que si uno sale a comprar hoy va a ahorrar hasta un 15 por ciento que si espera hasta el viernes.

Otros productos que se van imponiendo de a poco, más con las subas en los precios de las carnes rojas, son los pescados rebosados. "Vos te comprás varias bandejas de variedad de formas, cuesta 7600 pesos el kilo, las tenes en el frezer y la sacas cuando necesitas; solo con hornos ni aceita, una ensalada y comés sano. Como el alimento está industrializado tiene más certidumbre el precio y no tiene sobresaltos. Cada día más los están consumiendo los salteños para el día a día, pero también para los viernes de ayuno", dijeron en Islas Malvinas.