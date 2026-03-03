Rosario de Lerma: imputaron a tres hombres por agredir a un subcomisario en un operativo por caballos sueltos

Tres hombres fueron imputados en Rosario de Lerma tras un violento episodio ocurrido durante un procedimiento policial por animales sueltos sobre la ruta provincial 36. El fiscal penal Daniel Escalante acusó a dos de ellos por el presunto delito de atentado contra la autoridad agravado y a un tercero por atentado contra la autoridad agravado en concurso real con daños calificados.

El hecho se registró el pasado 27 de febrero, alrededor de las 14.50, cuando un subcomisario se dirigía a la Subcomisaría San Jorge para asumir como jefe de turno y detectó varios equinos sueltos sobre la calzada, situación que representaba un riesgo para conductores y motociclistas.

El procedimiento que terminó en violencia

Ante la contravención, el efectivo solicitó apoyo para proceder a la incautación de los animales. Según consta en la denuncia, al intentar asegurar a los equinos se presentaron tres hombres que se identificaron como propietarios.

De acuerdo con la acusación fiscal, los involucrados interfirieron en el procedimiento mediante amenazas verbales, intimidación y el uso de fuerza física, provocando que los caballos se dispersaran y generando un escenario de mayor peligro tanto para el personal interviniente como para quienes circulaban por la ruta.

Durante el enfrentamiento, uno de los acusados habría agredido directamente al subcomisario, arrancándole las insignias jerárquicas y dañando su uniforme, hechos que quedaron asentados en un acta de inspección ocular. Otro intentó liberar a su hermano utilizando fuerza física, mientras el tercero colaboraba activamente en la obstrucción del operativo.

Riesgo vial y detenciones

Según se informó, los equinos circulaban sueltos sobre la ruta provincial 36, camino que conecta Rosario de Lerma con Campo Quijano. La intervención policial buscaba prevenir un posible siniestro vial.

El accionar de los imputados, sostuvo el fiscal Escalante, generó un riesgo para el personal policial, para los animales y para terceros. Por ese motivo solicitó el mantenimiento de la detención de los acusados mientras avanza la investigación.

En el marco del procedimiento, seis de los siete caballos fueron secuestrados y trasladados a la base de Caballería de El Carril, mientras que uno logró escapar en medio de la intervención.