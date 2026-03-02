“Cuidate cuando andes en la calle” amenazaron y golpearon a un subcomisario para impedir el secuestro de caballos sueltos

Un procedimiento preventivo que buscaba evitar una tragedia vial sobre la ruta 36 terminó en violencia, amenazas directas contra efectivos policiales y tres hombres detenidos en Rosario de Lerma. El hecho ocurrió este viernes por la tarde, cuando personal policial intentó secuestrar animales sueltos que representaban un serio peligro sobre este camino que comuncia a esta ciudad con Campo Quijano.

Según la denuncia penal N° 280/26, radicada por el subcomisario Daniel Alejandro Yurquina, jefe de la Subcomisaría San Jorge, todo comenzó cerca de las 13.45 cuando el efectivo se dirigía a iniciar servicio y detectó siete caballos cruzando la calzada a la altura del semáforo, desplazándose de un lado a otro y poniendo en riesgo a automovilistas y motociclistas.

De inmediato se solicitó apoyo policial para proceder a la incautación de los animales. Sin embargo, antes de que arribara el móvil, el presunto propietario, un tal Jesús David Rueda de 24 años, apareció en el lugar y, lejos de colaborar, comenzó a arrear los equinos por la ruta, aumentando el peligro de accidente durante varios cientos de metros.

El móvil policial logró interceptar la situación a varias cuadras del lugar en la cancha del barrio Santa Rita, donde tras consulta judicial se ordenó el secuestro de los animales. Fue entonces cuando el procedimiento se volvió violento.

Amenazas y agresión directa

De acuerdo al relato oficial, al momento de ejecutar la medida judicial llegaron dos sujetos, Lucas Nahuel Rueda (30) y Guillermo Matías Sandoval (23), quienes comenzaron a increpar al personal policial. Testigos señalaron que uno de ellos lanzó amenazas explícitas contra el jefe del operativo:“Aquí no se llevan ningún animal… no sabés con quién te metés. Después cuidate cuando andes en la calle”.

La situación escaló rápidamente. Uno de ellos habría incitado a la violencia, ahuyentado a los animales e incluso se abalanzó sobre el subcomisario Yurquina, arrancándole las insignias jerárquicas y tomándolo de la camisa hasta hacerlo caer al suelo, provocando daños en el uniforme. Otros efectivos debieron intervenir para evitar que la agresión continuara.

En simultáneo, Jesús Rueda y Sandoval intentaron entorpecer el procedimiento y también profirieron amenazas, por lo que los tres fueron demorados y trasladados a la Comisaría Segunda.

“Pudo haber sido una tragedia”

Desde la Policía señalaron que la presencia de animales sueltos en rutas es un problema recurrente en la zona y remarcaron que la conducta del propietario agravó la situación.

“El arreo imprudente de los caballos por la ruta generó aún más peligro. Podría haber ocasionado un accidente grave”, indicaron fuentes del procedimiento, destacando que el operativo buscaba prevenir consecuencias fatales.

Finalmente, seis de los siete equinos fueron incautados y trasladados a la base de Caballería de El Carril, mientras que uno logró escapar cuando los involucrados dispersaron a los animales. La causa quedó caratulada como amenazas, daños, resistencia y atentado a la autoridad, y los acusados permanecían detenidos a la espera de resolución judicial.