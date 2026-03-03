Día Mundial de la Audición: alertan que 90 millones de niños sufren pérdida auditiva y promueven prevención

Este 3 de marzo se conmemora el Día Mundial de la Audición, una iniciativa impulsada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) con el objetivo de concientizar sobre la prevención de la sordera y la pérdida auditiva, y promover el cuidado de la salud del oído en todo el mundo.

Las cifras que acompañan la jornada son contundentes. Alrededor de 90 millones de niños y adolescentes de entre 5 y 19 años sufren pérdida de audición. Sin embargo, más del 60% de los casos infantiles podrían prevenirse mediante la aplicación de medidas de salud pública simples y costoeficaces.

Desde la OMS advierten además que se prevé que para el año 2030 más de 500 millones de personas en el mundo padezcan una pérdida de audición discapacitante que requiera rehabilitación. A esto se suma otro dato preocupante: más de mil millones de jóvenes están en riesgo de sufrir pérdida auditiva permanente debido a la exposición prolongada a sonidos fuertes en actividades recreativas, como escuchar música a alto volumen o jugar videojuegos.

Especialistas remarcan que, en personas con enfermedades otológicas o con pérdida de audición, la detección y la atención tempranas son fundamentales para evitar consecuencias a largo plazo en el desarrollo, la educación y las oportunidades futuras.

En este sentido, la integración de programas de cribado sistemático e intervención temprana en los planes de salud escolar y de salud infantil puede garantizar mejores resultados para niños con problemas de oído o audición.

Cada año, la OMS define el lema de la campaña y elabora materiales promocionales basados en evidencia científica, que luego son compartidos con gobiernos, organizaciones de la sociedad civil y oficinas regionales y nacionales. En los últimos años, cada vez más países y entidades se han sumado con actividades y eventos propios.

El mensaje central es claro: la capacidad auditiva futura depende en gran medida de cómo se cuiden los oídos en el presente. Adoptar prácticas de escucha segura, reducir la exposición a ruidos intensos y acceder a controles médicos oportunos son acciones clave para preservar la audición a lo largo de la vida.

Para quienes ya presentan pérdida auditiva, la detección precoz y el acceso a rehabilitación en tiempo y forma son determinantes para alcanzar el máximo potencial en todos los ámbitos.

La invitación es concreta: actuar hoy para garantizar una buena salud auditiva durante toda la vida.