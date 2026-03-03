Día Mundial de la Obesidad: advierten que es una enfermedad multifactorial y llaman a no estigmatizar

El 4 de marzo se conmemora el Día Mundial de la Obesidad, una fecha instaurada en 2020 con el objetivo de visibilizar la magnitud de esta enfermedad, cuya prevalencia se ha triplicado en el mundo desde finales del siglo pasado.

La obesidad y el sobrepeso se definen como una acumulación anormal o excesiva de grasa que puede derivar en múltiples complicaciones de salud, como diabetes, hipertensión arterial, enfermedades cardiovasculares y cerebrovasculares, hígado graso, afecciones óseas y articulares, determinados tipos de cáncer y otras patologías.

Para evaluar la presencia de sobrepeso u obesidad en adultos se utiliza el índice de masa corporal (IMC), un indicador que relaciona el peso con la talla.

Las cifras a nivel internacional reflejan la dimensión del problema: más de 1.900 millones de personas mayores de 18 años tienen sobrepeso y, de ellas, alrededor de 800 millones presentan obesidad. Además, se estima que más de 340 millones de niños y adolescentes de entre 5 y 19 años, y más de 41 millones de menores de cinco años, también viven con sobrepeso u obesidad.

Feria de salud en La Merced

En el marco de la conmemoración, el miércoles 4 de marzo se realizará una feria de salud en la plaza San Martín de La Merced, en el horario de 9 a 13. Durante la jornada habrá consejería nutricional y pediátrica, control de signos vitales, actividades lúdicas, promoción de alimentación saludable, información sobre la importancia del rotulado frontal de alimentos y pausas activas, entre otras propuestas.

No estigmatizar

Desde el ámbito sanitario se insiste en que la obesidad es una enfermedad que responde a múltiples factores y afecta a personas de todas las edades. Entre ellos se incluyen aspectos biológicos, genéticos, de salud mental, ambientales, planes médicos y el consumo de alimentos altamente procesados.

Por ello, no basta con “comer menos y moverse más” para frenar la obesidad. Si bien la actividad física es fundamental para la salud general y forma parte de la prevención y el control, no constituye por sí sola un tratamiento.

Se remarca que no se debe culpar a quienes viven con obesidad, ya que no se trata de una falta de esfuerzo personal. El estigma social refuerza la idea errónea de que la enfermedad es responsabilidad exclusiva del individuo, lo que puede afectar su bienestar físico y mental y dificultar la búsqueda de atención médica y la adopción de hábitos más saludables.

Existen factores que escapan al control individual, como los biológicos y genéticos, que aumentan el riesgo. Asimismo, el entorno físico y social influye en los estilos de vida y en los hábitos alimentarios.

Pautas de prevención

A nivel individual, se recomienda adoptar un estilo de vida saludable. Entre las pautas sugeridas se encuentran evitar alimentos con alto contenido de azúcares refinados -como dulces, azúcar de mesa, gaseosas y golosinas- y reducir el consumo de bebidas alcohólicas.

También se aconseja beber suficiente agua segura durante el día, evitar ayunos prolongados y prestar atención a las señales de hambre y saciedad. Masticar bien los alimentos, no comer apresuradamente y dedicar al menos 20 minutos a las comidas principales son prácticas recomendadas.

Se sugiere mantener un orden en las comidas diarias y consumir alimentos variados de todos los grupos: lácteos, carnes magras, huevos, vegetales, frutas, cereales integrales, legumbres, aceites vegetales y agua. Asimismo, se recomienda restringir o evitar fiambres, embutidos, quesos duros, aderezos, snacks, galletitas y otros productos procesados.

Otra pauta importante es comer para saciar el hambre y no como respuesta a emociones, evitando el picoteo y los atracones. Además, se aconseja reducir el sedentarismo, realizar actividad física acorde a las condiciones de salud y con recomendación médica, y disminuir el tiempo sentado mediante pausas activas a lo largo del día.