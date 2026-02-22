Asisten a vecinos de El Galpón afectados tras las intensas lluvias

En el marco de la disposición del gobernador Gustavo Sáenz, que el Ministerio de Desarrollo Social presida el Comité de Emergencia Climática, se articularon distintas acciones para acompañar a los vecinos de El Galpón que se vieron afectados este domingo por las inclemencias climáticas registradas en la madrugada.

Desde el Ministerio que encabeza, Mario Mimessi, se brindaron elementos de primera necesidad como agua envasada, colchones y módulos alimentarios. El equipo de esta cartera asistió al municipio y acompañó las tareas de relevamiento y asistencia en tres barrios, como Asentamiento, Congreso y San Roque.

Por su parte, la Coordinadora General de Desarrollo Social, Dolores Montarcé destacó que, si bien se registraron más anegamientos en las calles, al menos 10 familia se vieron afectadas y requieren una asistencia que se está coordinando con el Municipio.

Silvina Venecia, directora General de Acción Social de El Galpón, resaltó que es la segunda vez en el mes que sufren inundaciones en el pueblo y que si bien se registraron un par de familias evacuadas en primeras horas de la mañana ya se retiraron por voluntad propia. Aun así, resaltó que las asistencias y relevamientos continuarán durante este domingo y próximo lunes.

Por su parte, la Policía de la Provincia asistió a tres personas mayores y dos menores de edad afectados por las inundaciones. El operativo fue llevado adelante por efectivos del Distrito de Prevención 3, trabajo coordinado con Bomberos Voluntarios y la Brigada de Búsqueda y Rescate, quienes realizaron tareas de relevamiento, evacuación y asistencia. Los damnificados fueron trasladados al Complejo Polideportivo Municipal, donde permanecen alojados de manera preventiva bajo resguardo y acompañamiento del personal interviniente.

El equipo de la Subsecretaría de Defensa Civil, como parte integrante del Comité de Emergencia Climática, trabaja en la zona de El Galpón con personal a cargo del director de Operaciones, Matías Garrone.

Se dispuso un camión para traslado de víveres y brigadistas para acompañar las acciones en territorio.