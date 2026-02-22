El Galpón sigue en alerta: Sacca advirtió que “la situación no ha terminado”, y pidió responsabilidades

El intendente de El Galpón, Federico Sacca, brindó una conferencia de prensa tras el fuerte temporal que volvió a golpear a la localidad y dejó calles anegadas y familias afectadas. Aunque el agua comenzó a ceder en el casco urbano, el jefe comunal fue contundente: “Esta situación no ha terminado”.

“Momentos difíciles para todos”, comenzó diciendo Sacca, quien agradeció a los equipos municipales y a quienes colaboran para asistir a las familias damnificadas. Explicó que el caudal que llega al pueblo es “extraordinario” y que no solo responde a la lluvia caída en la zona urbana, sino también al ingreso de agua proveniente de campos aledaños.

“El agua que ingresa es descomunal, es imposible lograr escurrir esta cantidad”, afirmó. Según detalló, las banquinas de la ruta se encuentran totalmente colmatadas y el municipio trabajó con maquinaria propia y alquilada para retirar obstáculos en entradas de fincas y sectores que dificultaban el drenaje natural.

El intendente fue claro al señalar que el municipio no puede determinar con precisión de dónde proviene toda el agua que llega al pueblo. Mencionó distintos sectores rurales y fincas, y aseguró que se solicitó la intervención de Recursos Hídricos y se intimó al consorcio de aguas y a productores para que expliquen qué está ocurriendo. “Queremos saber qué están haciendo con el agua y por qué está llegando al pueblo”, sostuvo.

Las obras municipales no serán suficientes

En ese marco, Sacca remarcó que El Galpón es damnificado en esta situación y que las obras municipales, aunque necesarias, no serán suficientes si continúa el ingreso masivo de agua desde zonas rurales. “Podemos mejorar infraestructura para lluvias de hasta 100 milímetros en el pueblo, pero siempre y cuando sea solo la lluvia en el pueblo”, advirtió.

También reclamó inversión y adecuación de las banquinas y alcantarillas por parte de Vialidad Nacional, con un nuevo sistema de escurrimiento que permita tolerar mayores volúmenes. “Tiene que existir un sistema distinto al de hace 40 años”, expresó, al tiempo que pidió a productores y consorcios que realicen las obras que les corresponden.

En cuanto a la situación social, informó que actualmente hay tres familias evacuadas en el complejo municipal y otras diez que se autoevacuaron en casas de vecinos. “No tenemos gran cantidad de evacuados, pero la alerta está activa”, aclaró.

Especial atención en varios sectores

Sacca pidió especial atención en sectores como barrio San Roque, pasaje Monseñor Pérez y la zona de acceso, donde el escurrimiento natural del agua genera mayor impacto. También ofreció el complejo municipal para alojar a personas mayores y niños en caso de que la situación vuelva a agravarse.

El intendente explicó que el fenómeno actual se caracteriza por lluvias torrenciales en pocos minutos, lo que satura rápidamente cualquier sistema de drenaje. “Hoy el agua está corriendo, no está detenida, pero puede volver a llegar”, insistió.

Finalmente, aseguró que el municipio continuará trabajando en tareas paliativas mientras se busca determinar responsabilidades y avanzar en soluciones estructurales. “No me saco ninguna responsabilidad de lo que corresponde al municipio, pero hay obras que deben realizar otros actores”, concluyó.