Mató a su novia y se atrincheró junto al cadáver

Un joven asesinó a balazos a su novia en la localidad santiagueña de Las Tinajas y se atrincheró durante varias con el cadáver de la mujer dentro de la vivienda, hasta que finalmente se entregó a las autoridades luego de una extensa negociación.

El hecho se produjo este viernes en una casa de esa localidad, perteneciente al departamento Moreno, donde Diego Salto -de 23 años- mató a su pareja, Thania Santillán, de 22, de tres disparos.

Algunos vecinos habían visto a Salto en las inmediaciones, con un arma en la mano, dieron aviso a la policía, pero cuando llegaron los efectivos el hombre ingresó a la vivienda donde perpetró el asesinato, se negaba a salir e incluso amenazaba con quitarse la vida. Esto motivó un gran despliegue en la zona, con la participación de la Unidad para Situaciones de Alto Riesgo (USAR) y la Guardia de Infantería.

Finalmente, el personal policial logró convencer al joven, quien en horas de la tarde depuso su actitud y se entregó.

La fiscal Lucía González Farías se hizo presente en el lugar y solicitó la autopsia de la víctima, como así también el peritaje balístico en el arma que utilizó Salto, quien está acusado de femicidio.