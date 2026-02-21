Central Norte y Colón de Santa Fe juegan en Salta un duelo muy especial

Central Norte recibe esta tarde desde las 18 a Colón de Santa Fe, por la segunda fecha de la Zona A del Torneo de la Primera Nacional y tendrá un condimento muy especial.

Es que en el Gigante del Norte habrá un duelo muy especial de ex jugadores de "La Crema", Adrián "El Polaco" Bastía y Ezequiel Medrán. Arbitra Bryan Ferreira.

No será un partido más, por lo menos para los entrenadores que reúnen tantas coincidencias y que seguramente tendrán sentimientos encontrados. Por un lado, Adrián Bastía, con su primera experiencia como entrenador de un equipo de la Primera Nacional, pero al mismo tiempo con pasado como jugador en Colón de Santa Fe. Por el otro, Ezequiel Medrán, quien también inició su carrera como DT en Central Norte de Salta, hoy, entrenador del conjunto sabalero.

La variante obligada que tendrá "El Polaco" Bastía para enfrentar a Colón, estará en el ataque. La fija será la "joyita" surgida de las inferiores, Tiago Taobas. Mientras que por la lesión de Ramiro Costa, Francisco Borda o el ex 9 de Julio, Enzo Abondetto, aparecen como opciones para completar la ofensiva salteña.

Las posibles formaciones

Central Norte: Enzo Vázquez; Mauricio Rosales, Maximiliano Padilla, Leonardo Felissia y Pedro Sanz; Maximiliano Ribero, Gianluca Mancuso y Gonzalo Alvez; Kevin Fernández, Tiago Taobas y Franco Borda o Enzo Abondetto.

Colón: Matías Budiño; Mauro Peinipil, Pier Barrios, Federico Rasmussen y Facundo Castet; Julián Marcioni, Ignacio Antonio, Matías Muñoz e Ignacio Lago; Facundo Castro y Lucas Cano.

El cuervo prepara una gran fiesta

La expectativa crece en Salta y el ambiente promete ser electrizante para Central Norte y Colón en un escenario distinto al habitual: el partido se jugará en el estadio David Michel Torino, donde Gimnasia y Tiro hace de local en el torneo, a raíz que el estadio Martearena se prepara para recibir próximo martes a Boca Juniors y Gimnasia de Chivilcoy por la Copa Argentina.

Pero más allá del cambio de escenario, todas las miradas estarán puestas en la previa. La subcomisión de festejos del club organizó un recibimiento impactante para el equipo, con un despliegue de cotillón pocas veces visto.

Habrá 60 latas de humo, tortas trazantes, más de 2.000 flameadores, más de 3.000 politubos, además de banderas y máquinas de papel que teñirán el estadio de negro y blanco. El objetivo es claro: transformar el ingreso del equipo en una auténtica fiesta visual y sonora que empuje desde el primer minuto.