Salta, única provincia con todos sus diputados a favor de la reforma laboral

Los siete diputados nacionales por Salta votaron a favor del proyecto impulsado por el Gobierno nacional. En el cruce completo de los listados de votación, la provincia aparece como la única del país con respaldo unánime a la iniciativa, mientras que en el resto del mapa político predominó la división.

La votación de la reforma laboral dejó un dato político distintivo: pese a que los legisladores nacionales por Salta son de dos fuerzas políticas distintas, fue la única provincia donde todos sus diputados nacionales acompañaron la ley. El lunes pasado, diario El Tribuno ya había anticipado que los legisladores salteños votarían a favor, sin importar el espacio político al que pertenecen.

Según se desprende de la votación, en Salta todos votaron a favor: los saencistas Bernardo Biella, Pablo Outes y Yolanda Vega, de Innovación Federal. Y también Eliana Bruno, María Gabriela Flores, Julio Moreno y Carlos Zapata, estos últimos cuatro de La Libertad Avanza. En el listado de rechazo no figura ningún diputado salteño.

El contraste es claro. Solo dos provincias registraron voto unánime en contra: Santiago del Estero y La Pampa, donde todos los legisladores mencionados rechazaron la reforma.

En el resto del país el escenario fue mixto. Hubo voto dividido en Buenos Aires, CABA, Córdoba, Mendoza, Santa Fe, Tucumán, Chaco, Jujuy, San Juan, San Luis, Corrientes, Formosa, Entre Ríos, Misiones, Río Negro, Neuquén, Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego, La Rioja y Catamarca. En esas jurisdicciones convivieron diputados que acompañaron la ley con otros que la rechazaron.

El caso salteño, además, tiene particularidades políticas. Pablo Outes y Yolanda Vega aún tienen dos años más de mandato. Ambos ingresaron a la Cámara de Diputados por la boleta de Unión por la Patria, dentro del kirchnerismo, pero una vez asumidos se apartaron del bloque y se integraron a Innovación Federal, junto a Pamela Calletti (que terminó su mandato en diciembre pasado), quien también había llegado al Congreso de la mano del peronismo.

Desde 2023, Outes y Vega consolidaron su pertenencia a Innovación Federal, un espacio integrado por legisladores que responden políticamente a los gobernadores de sus provincias. En el caso salteño, alineados con Gustavo Sáenz. En las últimas elecciones legislativas (de octubre pasado), Sáenz logró además que Bernardo Biella ingresara a Diputados por el frente Primero los Salteños, consolidando un armado propio por fuera del peronismo tradicional. Un tema a tener en cuenta es que el PJ nacional intervino el PJ salteño justamente reclamando que los diputados por Salta que llegaron en la boleta peronista se dieron vuelta a mitad de camino.

Durante la última sesión por la reforma, legisladores kirchneristas no dudaron en calificarlos de "traidores" a los salteños que ahora están en Innovación Federal. Sin embargo, el resultado fue categórico: los siete representantes salteños votaron a favor de la reforma laboral, convirtiendo a Salta en la única provincia del país con respaldo total a la iniciativa.

Lo cierto es que el apoyo a la reforma laboral de los legisladores salteños no fue solo de los diputados, sino que el 12 de febrero pasado los tres senadores por Salta también habían dado su voto a favor del proyecto impulsado por la Casa Rosada: tanto los libertarios Emilia Orozco y Gonzalo Guzmán Coraita, como la saencista Flavia Royón. Al final del camino, cuando el proyecto, que volvió con modificaciones a la Cámara alta, reciba el visto bueno de los senadores, se podrá decir que los 10 representantes legislativos que tiene Salta en el Congreso apoyaron la Reforma Laboral.

Santilli

En una entrevista con El Tribuno, el ministro del Interior, Diego Santilli, pidió dejar de lado las disputas partidarias y concentrarse en las reformas estructurales que impulsa el presidente Javier Milei. Enfatizó que el país atraviesa "un momento bisagra" en el que lo prioritario no son las candidaturas ni los intereses sectoriales, sino la modernización del Estado y la economía. Santilli trató de poner paños fríos en la disputa que tienen los libertarios puros de Salta y el Grand Bourg, que tiene acercamiento a la Casa Rosada.