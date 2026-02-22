Hospitales de Salta están abarrotados y cada ves más gente con obra social busca atención

Mientras la economía a nivel nacional no repunta se ve un deterioro de todos los sectores y uno de los que más siente esta situación es el sistema de salud público de Salta, que cada vez recibe más pacientes que antes se atendían en el privado y hoy en día no pueden costearlo. En este contexto, el ministro de Salud de la Provincia, Federico Mangione, aseguró a El Tribuno que los hospitales públicos volvieron a un nivel crítico de ocupación y que la demanda se disparó en los últimos meses. "Tengo colmadas las guardias. Hace cuatro meses que volvimos a tener pacientes en los pasillos, en camillas. No me alcanza el espacio", afirmó.

Según explicó, el incremento en la atención fue sostenido y podría haber alcanzado niveles históricos. "Yo te había dado hace un par de meses un 65 o 70 por ciento de aumento. Hoy calculo que estamos en un 85 por ciento más de pacientes", sostuvo.

Mangione vinculó este escenario con la crisis económica y el impacto directo en quienes tienen obra social. "Ha aumentado muchísimo la cantidad de pacientes con obra social, porque no hay plata. No hay plata", remarcó. Y explicó: "La gente va a la clínica privada y primero tiene que dejar un depósito que no baja del millón de pesos. Muchos no lo tienen, entonces vienen al hospital público".

El ministro detalló que incluso profesionales que trabajan en el ámbito privado están notando una caída en la actividad. "Yo también hago parte privada y no tengo el caudal de pacientes que tenía antes. Mucha gente está quedando sin trabajo", indicó.

En ese contexto, también se refirió al aumento de la pobreza y su impacto sanitario. "Yo viajo mucho y voy por todos lados. Hay gente que no tiene para comer. En mi vida vi en Salta colchones tirados en distintos lugares como ahora", señaló. Y agregó: "Estoy viendo un problema serio social y económico".

Esto se da en un contexto, donde son muchas las obras sociales que siguen sin pagarle al sistema público las prestaciones que reciben sus afiliados.

Tuberculosis

En paralelo a la saturación hospitalaria, Mangione confirmó la detección de casos de tuberculosis en la Alcaidía local, tras la implementación de controles médicos más estrictos y la digitalización de historias clínicas.

"Yo sigo convencido que el que busca, encuentra. Empezamos a mandar médicos y a controlar y detectamos casos de tuberculosis", afirmó. Explicó que el hallazgo se dio luego de un convenio para fortalecer la salud en contextos de encierro.

El funcionario remarcó la gravedad del tema. "Ahí está en riesgo el resto de los internos, los empleados, los policías. Esa gente vuelve a su casa y puede llevar la enfermedad para todos lados. Esto es una cadena", advirtió.

Si bien señaló que el crecimiento de casos es "muy leve" respecto de años anteriores, expresó preocupación por el contexto social. "La tuberculosis se asocia mucho con la mala calidad de la alimentación. No solo acá, en todo el país estamos teniendo aumento de casos", sostuvo.

Actualmente, la provincia registra entre 800 y 900 casos, según indicó. "Hay que detectarlos, buscarlos y seguirlos. Yo exijo que se golpee la puerta de la casa del paciente para controlar que esté tomando la medicación. Si no se hace seguimiento, no sirve", afirmó.

Además, lanzó una advertencia sanitaria por el movimiento de personas hacia Bolivia durante el carnaval. "Dentro de diez días podemos llegar a tener un brote tremendo de dengue. Ruego a Dios equivocarme", dijo.

Falta de especialistas

Mangione también reconoció un problema estructural en la formación de médicos especialistas. "Ya hemos comenzado a tener dificultades en especialidades como oncología o terapia intensiva", señaló.

Ante esa situación, destacó la creación del primer hospital digital de la Argentina, Safesa, que permite consultas remotas con especialistas. "Estamos acercando tecnología. Ya atendimos pacientes diabéticos y pediátricos con diagnóstico a distancia", explicó.

Sobre la formación local, valoró el aporte de la carrera de Medicina de la UNSa. "Más del 90 por ciento de los egresados se quedan en Salta. Nuestra facultad es de altísimo nivel", afirmó.

Finalmente, el ministro insistió en que el sistema sanitario está bajo fuerte presión. "Estoy nadando en dulce de leche porque no hay plata y tengo que dar cobertura. Es lo que me pide el gobernador, pero a veces no alcanza", concluyó.

Tensión en la guardia del hospital San Bernardo

Un momento de tensión se vivió en la guardia del hospital San Bernardo el miércoles pasado cuando un grupo de mujeres que se encontraba afuera de la guardia del hospital discutió con dos guardias de seguridad del nosocomio. La escena fue registrada en video y rápidamente comenzó a circular en redes sociales.

Según se observa en las imágenes, el intercambio se produjo cuando el personal de seguridad les pidió que dejaran de filmar dentro del establecimiento. En medio de la discusión, una de las mujeres sostiene: "No, no podés hacer esto porque estamos en una institución pública, este es un hospital público", mientras el diálogo sube de tono.

Se viralizó a pacientes esperando en camillas en pasillos del San Bernardo.

En otro tramo del video se escucha: "El trabajo lo hacen las enfermeras", y luego: "Sí, podemos filmar, nosotros también", seguido por reiteradas negativas en medio del cruce verbal: "No, no, no".

También se oye a una de las mujeres señalar hacia el interior del sector: "Mirá toda la gente que tenía ahí, mirá", en aparente referencia a la cantidad de personas presentes para ingresar a la guardia.