El Senado convertirá en ley el proyecto que cambia vacaciones, despidos y horas extras

El Senado convertirá en ley la próxima semana el proyecto de modernización laboral, que tendrá un fuerte impacto en las relaciones del trabajo, ya que contempla profundas reformas en el sistema de despidos, vacaciones, negociaciones colectivas de trabajo, y derecho de huelga en servicios esenciales.

La Cámara alta convocó para el próximo viernes 27 a las 11 la sesión para aprobar los cambios introducidos por Diputados, debido a que eliminó el polémico artículo 44 que rebajaba los salarios que debía pagar el empleador cuando se trataba de enfermedades o accidentes, fuera del ámbito laboral.

La aprobación del proyecto que reforma leyes sindicales y laborales se efectuará dos días antes de que el presidente Javier Milei inaugure el 1 de marzo las sesiones ordinarias del Congreso.

La Libertad Avanza, que preside Patricia Bullrich, llegará a la sesión un día después de haber tratado los proyectos de Régimen Penal Juvenil y la reforma de la ley de Glaciares, y tras haber sancionado en diciembre las leyes de Presupuesto e Inocencia Fiscal.

Para tratar el 27 de febrero la ley laboral, el oficialismo debió realizar un trámite exprés entre la sanción de esa iniciativa aprobada por la Cámara baja a las 2 de la madrugada del viernes y la emisión del dictamen que se produjo en el mediodía del mismo día, lo que provocó airadas quejas opositoras.

Como sucedió el 11 de febrero y el viernes en Diputados, el Gobierno ya tiene garantizado el respaldo de los gobernadores aliados de Chubut, Ignacio Torres, de Mendoza, Alfredo Cornejo, de Corrientes, Juan Pablo Valdés, de San Juan, Marcelo Orrego, de Neuquén, Rolando Figueroa, de Misiones, Hugo Passalacqua y de los peronistas de Tucumán, Osvaldo Jaldo, y de Salta, Gustavo Sáenz.

Negociaciones

Pero la sanción de la ley en Diputados y en el Senado no fue sencilla y requirió que la Mesa Política del Gobierno -que encabeza la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei- realice intensas negociaciones con gobernadores y legisladores de bloques dialoguistas a lo largo de casi dos meses.

En ese contexto tuvieron un rol clave en el Senado Bullrich, en Diputados el titular de la Cámara, Martín Menem, y el ministro del Interior, Diego Santilli, quien alcanzó acuerdos con gobernadores aliados y peronistas.

Con esos consensos enhebrados, el oficialismo logró aprobar el 11 de febrero el proyecto en el Senado y el 19 de febrero con modificaciones en Diputados y ahora confirmará esas reformas el próximo viernes en la Cámara alta, en la última sesión del período.

Detalles

Esta ley impactará de lleno en las relaciones laborales ya que introducirá cambios en las vacaciones, horas extras, negociaciones colectivas, y derecho de huelga.

Vacaciones: Las vacaciones deberán otorgarse entre el 1° de octubre y el 30 de abril, salvo acuerdo distinto. El trabajador tendrá derecho a que al menos una de cada tres sea en temporada de verano. Además, podrán fraccionarse en períodos no menores a siete días corridos.

Banco de horas: Las empresas no tendrán obligación de pagar a los empleados horas extras ya que habrá un sistema de compensación. Si un empleado trabaja 12 horas en lugar de 8, se le podrá dar 4 horas a compensar.

La jornada máxima será de 12 horas (con 12 horas obligatorias de descanso) y esa extensión laboral será compensada con la reducción de la jornada en otra fecha del calendario.

Salario, huelga y servicios esenciales

Se permitirá en la negociación incorporar por encima del salario, otros componentes retributivos dinámicos adicionales, transitorios, fijos o variables.

La indemnización se calculará tomando el salario básico (no aguinaldo, vacaciones o premios) . Se podrá pagar en 12 o 18 cuotas.

Se restringe el derecho a huelga al declararse determinadas actividades como "servicios esenciales" (cobertura mínima del 75%) y "servicios trascendentales" (cobertura mínima del 50%). Servicios Esenciales: Salud, Educación, Agua Potable, Energía y gas, Transporte de caudales, Cuidados de menores. Servicios trascendentales: Industria de medicamentos, Insumos Hospitalarios, Transporte de pasajeros, Radio y Televisión, Industria siderúrgica, y alimentación.