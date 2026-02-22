Otro fuerte temporal inundó El Galpón y causó destrozos en Metán

Un fuerte temporal que azotó el sur de Salta anoche y hasta la madrugada de hoy provocó el anegamiento de calles e inundados en El Galpón; mientras que en Metán el agua provocó destrozos, como en el barrio Jardín, donde cortó por completo una calle.

El Galpón sufrió nuevamente las consecuencias de una fuerte tormenta que transformó las calles en ríos. Mientras que el agua ingresó principalmente al sector de un asentamiento que se encuentra al lado del cementerio, donde hubo evacuados que fueron llevados al complejo municipal.

Personal de la Municipalidad de El Galpón, de bomberos voluntarios y la Policía siguen trabajando en estos momentos en la localidad que el 6 de febrero pasado padeció una grave inundación en la que hubo cuantiosos daños y más de 200 evacuados por el desborde del río Juramento y el arroyo Las Tipas. Los barrios Congreso y Villa María también sufrieron las inclemencias de la lluvia que nuevamente no dio tregua.

En Metán

En Metán cayeron alrededor de 103 milímetros y el agua provocó numerosos inconvenientes, como el anegamiento de distintas calles como la Mariano Moreno, en el barrio Dúplex, y en el puente bajo nivel del ferrocarril de la calle Río Piedras.

Los mayores destrozos fueron en barrio El Jardín, donde el agua de un arroyo que desbordó corrió por el fondo de las casas de los vecinos y cortó por completo la calle Santa Rosa.



Ante este escenario que nuevamente se repite, el Ministerio de Desarrollo Social coordina acciones de asistencia junto al municipio. Equipos de la cartera provincial se encuentran trasladando al lugar elementos de primera necesidad, entre ellos agua envasada, módulos alimentarios y colchones, para acompañar a las familias afectadas.