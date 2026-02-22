El nuevo puente que se construirá en Santa Lucía tendrá cuatro carriles

El jefe de Gabinete de la Municipalidad de Salta, Juan Manuel Chalabe, confirmó que la decisión es construir un puente completamente nuevo y moderno en barrio Santa Lucía, al oeste de la ciudad, tras el colapso de uno de los tabiques de la vieja estructura el pasado 9 de febrero. "El actual es un puente que tiene más de ochenta años. Antes se construía con otra tecnología, el hierro que se ponía no tiene nada que ver con el hierro que se pone ahora. Es totalmente obsoleto para este tiempo", explicó.

Según detalló a El Tribuno, el puente tenía cinco tabiques: "Uno se reparó en el 2007, otro en el 2020 y quedaron tres sin mantener. Uno de ellos se cayó". A partir de ese momento, el municipio clausuró de inmediato el paso vehicular y peatonal. "Es un puente muy importante en la zona, conecta los barrios del oeste y también a quienes vienen por circunvalación (oeste) desde San Lorenzo o San Luis. Se usa mucho", remarcó.

Tras consultar a especialistas en estructuras y puentes, los informes preliminares arrojaron un diagnóstico claro: "Si lo reparamos ahora, podría tener una vida útil de cinco a diez años, pero sin paso vehicular, solo peatonal. Eso nos lleva a tomar la decisión de hacer un puente nuevo". Chalabe admitió que la obra "no estaba en el presupuesto", pero sostuvo que es imprescindible.

Estructura amplia

El nuevo proyecto contempla una estructura mucho más amplia y moderna. "Estamos planificando un puente que tenga cuatro trochas, dos para cada sentido, un carril exclusivo de bicicletas, un carril exclusivo de motos y, por supuesto, paso peatonal iluminado", detalló. El funcionario subrayó que el crecimiento urbano en la zona hace que la obra sea estratégica: "Crecieron mucho los barrios hacia ese sector y hace muy necesario un puente nuevo".

Prohibieron hasta el paso peatonal por el puente. Pablo Yapura

En cuanto al costo, fue categórico: "Estamos manejando números aproximados. Una obra de esas características va a superar los tres mil millones de pesos". Y explicó por qué: "Es un puente de más de ochenta metros de largo, casi una cuadra entera. Lo más caro va a ser el trabajo en el suelo, porque se construye sobre el río. Requiere un estudio de suelo serio y una base distinta".

También indicó que incluirá iluminación y estándares actuales de infraestructura. "Hablamos del tipo de obra que se hacen ahora. Es una obra importante, sin duda", sostuvo.

Sobre el financiamiento, señaló que en principio se hará con fondos propios, aunque no descartan otras alternativas. "También no descartamos la posibilidad de pedir algún tipo de crédito. El Concejo nos dio instrumentos para financiar obras como la que haremos en la avenida Asunción o la colectora Bolivia. Siempre con el objetivo de que esos créditos se paguen antes de diciembre de 2027".

Chalabe reconoció que al inicio evaluaron recuperar la estructura existente. "Siempre estuvo la intención de ver si lo podíamos reparar, pero entendemos que es muy riesgoso y sería una solución a corto plazo".

En cuanto a los plazos, anticipó que no será una obra rápida. "En un proyecto se habla de ocho meses, pero seguramente vamos a estar por encima del año de trabajo", estimó. Y agregó: "Es un puente de casi cien metros, con un ancho de más de ocho metros, con la estructura trabajada sobre el agua. Es una obra muy importante".

Resta definir si se construirá en la misma traza del puente actual o en paralelo. "Eso lo vamos a decidir con el anteproyecto en los próximos días", indicó. También se determinará la cantidad de pilotes y tabiques que sostendrán la nueva estructura.

Mientras tanto, el tránsito continúa siendo desviado parcialmente. "Sin duda, una solución estructural a la red vial de la ciudad en esa zona va a ser un puente nuevo", concluyó.



"Es un puente de más de 80 metros de largo, casi una cuadra entera. Tendrá ocho metros de ancho. Lo más caro va a ser el trabajo en el suelo, porque se construye sobre el río. Requiere un estudio de suelo serio y una base distinta", Juan Manuel Chalabe, jefe de Gabinete de la Municipalidad

En el Mercado, la obra supera el 30%

En paralelo, Juan Manuel Chalabe brindó precisiones sobre la reconstrucción del mercado San Miguel, tras el incendio de noviembre de 2024. "Es una obra que no estaba planificada. Nos tuvimos que poner a repensar un nuevo mercado", explicó.

Los trabajos que se realizan en el Mercado San Miguel. Archivo

El avance actual supera el 30%. "Estamos por encima del treinta por ciento de la obra total. Va avanzando bien, pero tiene muchos imprevistos. Se combinan muchísimas cosas: electricidad, agua, tiene un subsuelo y son más de seis mil metros cubiertos", detalló el jefe de Gabinete de la comuna.

Uno de los desafíos más complejos, según señaló, es que la actividad comercial continúa mientras se ejecutan los trabajos. "Todavía sigue trabajando gente dentro del mercado. Uno de los compromisos de esta gestión fue que no se pierdan puestos de trabajo y que paralelamente pueda avanzar la obra".

La intención es habilitar una parte antes de que termine el año. "La idea es que antes de fin de año estemos presentando la parte que da a Urquiza, ya inaugurada y con los puesteros trabajando", adelantó. La mitad de los puestero se mudó al pasaje Miramar, donde montaron sus puestos en un galpón.

Luego, la intervención continuará sobre los sectores actualmente ocupados. "De ahí comenzamos a trabajar sobre el área que hoy está ocupada, es decir, sobre San Martín", concluyó el funcionario.