El Galpón: Analizaron la problemática hídrica tras las fuertes lluvias

Con el objetivo de analizar la crisis hídrica y buscar soluciones a la problemática que afecta a la localidad, el intendente de El Galpón, Federico Sacca, se reunió con productores, técnicos, autoridades y vecinos para evaluar la situación y coordinar acciones ante un fenómeno que dejó más de 500 milímetros de lluvia en febrero, un registro que no se veía desde hace casi un siglo en la zona.

"La magnitud del evento obligó a declarar la Emergencia Hídrica y expuso la presión extraordinaria que recibió el sistema de desagües, sumado al aporte de agua proveniente de más de 50 mil hectáreas al sur del pueblo", destacaron desde la Municipalidad de El Galpón luego de la reunión que se llevó a cabo el miércoles.

"El municipio continúa trabajando con recursos propios para atender la emergencia, mientras se avanza en una mesa técnica que busca una solución de fondo. Desde el área de Salud, se advirtió además sobre posibles riesgos sanitarios tras la acumulación de agua, por lo que se reforzarán las tareas de prevención y control epidemiológico", indicaron desde la comuna.

Entre la noche del sábado y la madrugada del domingo pasado un fuerte temporal que azotó el sur de Salta provocó el anegamiento de calles, inundados y evacuados en El Galpón; mientras que en Metán el agua hizo destrozos, como en el barrio Jardín, donde cortó por completo una calle.

Personal de la Municipalidad de El Galpón, de bomberos voluntarios y la Policía tuvieron, nuevamente, un arduo trabajo en la localidad que el 6 de febrero pasado padeció la más grave inundación en la que hubo cuantiosos daños y más de 200 evacuados.

En una conferencia de prensa, luego de la última inundación, el intendente Federico Sacca explicó que el caudal que llega al pueblo es "extraordinario" y que no solo responde a la lluvia caída en la zona urbana, sino también al ingreso de agua proveniente de campos aledaños.

"El agua que ingresa es descomunal, es imposible lograr escurrir esta cantidad", afirmó. Según detalló, las banquinas de la ruta nacional 16 se encontraban totalmente colmatadas y el municipio trabajó con maquinaria propia y alquilada para retirar obstáculos en entradas de fincas y sectores que dificultaban el drenaje natural.

El intendente fue claro al señalar que el municipio no podía determinar con precisión de dónde proviene toda el agua que llega al pueblo. Mencionó distintos sectores rurales y fincas, y solicitó la intervención de Recursos Hídricos de la provincia, que ya estuvo trabajando en la zona.