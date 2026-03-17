Ayude se despidió de San Lorenzo: un exgoleador de Boca suena para reemplazarlo

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El director técnico Damián Ayude se despidió de San Lorenzo luego de ser despedido y reconoció que está “tranquilo y agradecido con la gente”.

Mientras salía del club, Ayude frenó para hablar con la prensa y expresó cómo se sentía luego de su periodo en el “Ciclón”.

Pese a expresar su tranquilidad y agradecimiento para la gente, Ayude no quiso dar más detalles, aunque se lo vio visiblemente afectado por la decisión tomada por la dirigencia.

Durante su estadía en San Lorenzo, Ayude dirigió 29 partidos, con un saldo de 9 triunfos, 11 empates y otras nueve derrotas.

El detonando para su despido fue la goleada 5-2 que sufrió San Lorenzo ante Defensa y Justicia este lunes, por la undécima fecha del Torneo Apertura de la Liga Profesional de Fútbol.

En el actual Torneo Apertura, San Lorenzo acumula cuatro partidos sin ganar y está 9° en la Zona A con solo 13 puntos, por lo que no clasificaría a los playoffs.

Martín Palermo, a la cabeza

El exgoleador de Boca y actual entrenador, Martín Palermo, es quien pica en punta para reemplazar a Ayude como DT de San Lorenzo.

Hubo llamadas y reuniones con Palermo y en las próximas horas podría ser oficializado en el cargo.

Palermo comenzó su carrera como entrenador en el 2012, en Godoy Cruz de Mendoza. Luego dirigió a Arsenal de Sarandí, Aldosivi de Mar del Plata y Platense. En el exterior digirió equipos del fútbol chileno, mexicano y su última experiencia fue en Fortaleza de Brasil.