VIDEO. San Lorenzo fue goleado por Defensa y Justicia 5 a 2, en el Nuevo Gasómetro

San Lorenzo fue goleado 5-2 por Defensa y Justicia, en condición de local, y cierra la fecha 11 fuera de los puestos de playoffs del Torneo Apertura de la Liga Profesional.

En el estadio Pedro Bidegain, Elías Pereyra abrió el marcador al minuto de juego y el uruguayo Juan Gutiérrez amplió la ventaja a los 44 minutos. Ya en el complemento, el ´Halcón´ llegó al 3-0 con el tanto de Aaron Molinas de penal a los 20 minutos y Rodrigo Auzmendi descontó tan solo un minuto después.

Ya con Agustín Ladstatter expulsado a los 22 minutos, Defensa y Justicia aumentó el marcador con el gol de Agustín Hausch a los 30 minutos y, a falta de un minuto para el final, Auzmendi volvió a descontar. A los 50, David Barbona cerró la goleada.

Con este resultado, Defensa y Justicia mantiene su invicto en este Torneo Apertura y escala a la tercera posición con 16 puntos. En la próxima fecha, recibirá a Unión de Santa Fe el sábado a las 17.45 en el estadio Norberto Tomaghello.

Por su parte, San Lorenzo acumula cuatro partidos sin ganar y se estancó en el noveno puesto con 13 puntos. En la próxima fecha, visitará el miércoles a Deportivo Riestra en el estadio Guillermo Laza desde las 19.