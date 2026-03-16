VIDEO. Invadió la cancha y quiso quitarle la pelota a un rival: la locura de un entrenador en la Liga del Valle

El inicio del campeonato en el Valle de Lerma no solo estuvo marcado por los resultados deportivos, sino por un episodio que generó fuerte repercusión. En medio del partido ante Deportivo La Merced, el entrenador de Unión Huaytiquina, Martín Montero, fue expulsado tras invadir el campo de juego con la intención de quitarle la pelota a un rival.

La escena, poco habitual, provocó un inmediato revuelo dentro y fuera de la cancha y volvió a poner al DT en el centro de la polémica, teniendo en cuenta antecedentes similares en encuentros recientes, según reveló el sitio Valle de Lerma Hoy.

En lo estrictamente futbolístico, Deportivo La Merced fue implacable y goleó 5 a 0, con una actuación sobresaliente de Mauricio Hoyos, autor de tres tantos. Agustín Ocampo y Diego Magno (ex-Central Norte) completaron la cuenta, en una tarde redonda para el local. Magno, además, tuvo un estreno ideal: convirtió un gol y brindó dos asistencias.

La primera fecha también dejó otros resultados destacados. Atlético Chicoana comenzó con el pie derecho tras vencer 2 a 0 a Juventud Unida, con goles tempraneros de Gabito Lava y “Chato” Vilte, mostrando un equipo dinámico y con presencia de jóvenes. En tanto, Sportivo El Carril y Atlético Cerrillos igualaron 1 a 1, mientras que Villa Mercedes se impuso por la mínima ante Atlético Nobleza con un penal convertido por Agustín Gutiérrez.

El cierre de la jornada mantuvo la intensidad: San Bernardo derrotó 2 a 1 a Atlético Las Palmas con un gol agónico de Ricardo Cardozo, y Social Boroquímica empató 1 a 1 con San Agustín en un duelo equilibrado. Así, el torneo comenzó con todos los condimentos: buen fútbol, promesas emergentes y una polémica que ya dejó su marca desde el arranque.