Metán: buscan al conductor de una camioneta que destrozó una cancha de fútbol

La Policía de Metán busca al conductor de una camioneta que el domingo pasado a la mañana destrozó, haciendo trompos y otras maniobras, una cancha de fútbol que se encuentra en la zona sur de la localidad del sur provincial.

La denuncia en contra del joven que reside en el barrio La Parabólica de Metán, fue radicada por el Subsecretario de Seguridad de la Municipalidad, el abogado Federico Delgado, quien dijo que obtuvo la información por un video que se había viralizado en las redes sociales. “En el material fílmico se puede observar a una camioneta Toyota Hilux blanca, con la compuerta trasera negra, que se encontraba realizando maniobras peligrosas conocidas como “trompos” en una cancha de fútbol ubicada en el barrio 20 de Junio”, dijo Delgado en la presentación que realizó en la Comisaría 1.

El Subsecretario de Seguridad de la Municipalidad de Metán dijo que tras averiguaciones logró obtener el número de patente del vehículo involucrado que pertenecería a un miembro de la comunidad gitana.

En el video registrado por un vecino se observa a la camioneta hacer giros a alta velocidad mientras en su recorrido destrozaba la cancha de fútbol del barrio 20 de Junio, lo que motivó encendidas quejas de los residentes de la zona y de la comunidad de Metán en general.

“No sería la primera vez que esta persona realiza este tipo de maniobras peligrosas, habitualmente las realizaría en distintos sectores de la ciudad, lo cual genera un riesgo inminente para los transeúntes”, señaló Delgado en la denuncia en la que pidió a la Fiscalía Penal 1 el secuestro del vehículo y la detención del conductor.

El funcionario lamentó que la cancha estaba mojada por las lluvias por lo que el daño fue mayor. “Es utilizada por los vecinos de la zona para hacer deportes, campeonatos, y también funciona una escuela de fútbol”, dijo Delgado a El Tribuno.



