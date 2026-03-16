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Espectáculos

Éxito total del Festival Nacional de la Chicha: gran convocatoria y dos noches inolvidables en La Caldera

El Festival Nacional de la Chicha fue un éxito rotundo éxito en La Caldera este fin de semana. Una multitud colmó el predio las dos noches y vivió una verdadera fiesta a puro folklore, tradición y encuentro popular con una cartelera de primer nivel.
Lunes, 16 de marzo de 2026 19:30

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El complejo municipal se vio completamente colmado de público durante las noches del viernes y sábado, reflejando la enorme convocatoria que año tras año logra este evento, y reafirmando su categoría como uno de los festivales más importantes del calendario de eventos que cierra la temporada de Salta.

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El intendente de La Caldera, Diego Sumbay, destacó la importancia del éxito del festival no solo desde lo cultural sino también como un dinamizador de la economía local. En ese sentido, remarcó que el evento generó un fuerte movimiento turístico en la localidad, con ocupación plena en los alojamientos y un importante impacto en la economía local, beneficiando a comerciantes, emprendedores y trabajadores del sector turístico.

Las dos noches fueron acompañadas por un buen clima durante toda la noche. El sábado tuvo momentos muy festivos con el Indio Lucio Rojas, Las Voces de Orán, y el reconocido grupo boliviano Los Kjarkas, quienes hicieron vibrar al público con un repertorio lleno de clásicos y pura emoción. También dejaron todo Chirettes, Alma Carpera, Coroico y el dúo Vane y Seba.

En tanto, el viernes sobre el escenario mayor se presentaron grandes del cancionero popular como Christian Herrera, Chaqueño Palavecino, la cantante cordobesa Valentina Márquez, además de Marcela Ceballos, Los Mellizos Díaz y Salta Folk, quienes hicieron vibrar al público con sus repertorios y generaron una verdadera fiesta en La Caldera.

El festival también brilló por su puesta en escena que incluyó destacadas actuaciones de los ballets Madre Tierra, Tierra Gaucha, y Aires del Norte; el canto de las chicheras en el escenario, la chicha que ofrecieron al público y las tradicionales fondas.

En tanto, el domingo el intendente junto a bagualeros y chicheras agradecieron a la Pachamama la realización exitosa del festival.

La transmisión del festival puede verse en los siguientes links:

- Viernes 13: https://www.youtube.com/live/9kmGdsHZTp4?si=5oiQ8uS_ypmmVjj8

- Sábado 14: https://www.youtube.com/live/K-IgmvY7rEo

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