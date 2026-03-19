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Deportes

Preocupación en la Selección argentina: podría cancelarse el amistoso con Guatemala

Los dirigidos por Lionel Scaloni disputarán su último partido antes del Mundial este 31 de marzo, aunque surgió un serio problema.
Jueves, 19 de marzo de 2026 14:48

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El amistoso entre la Selección argentina y Guatemala, que será el último partido antes del Mundial 2026, corre riesgo de cancelarse debido a un insólito motivo.

La gran problemática está relacionada a otro partido amistoso que disputará Guatemala el 27 de marzo, cuando se enfrente con Argelia en Italia, mientras que el amistoso con la Selección argentina será cuatro días después en el Estadio Alberto J. Armando, más conocido como “La Bombonera”.

El riesgo de que se cancele el partido con la “Albiceleste” se debe a que Guatemala debería disputar dos amistosos en distintos continentes en esta ventana internacional, lo cual está prohibido por la FIFA.

El encuentro entre la Selección argentina y Guatemala será la última presentación para los dirigidos por Lionel Scaloni antes del Mundial de Estados Unidos, Canadá y México 2026, donde compartirá el Grupo J con AustriaArgelia Jordania.

Todavía no hay ningún anuncio oficial sobre la posibilidad de que se cancele el amistoso, aunque en los próximos días deberían haber novedades al respecto.

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