Estudiantes de Rio Cuarto vs River EN VIVO, por el Torneo Clausura

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River visita a Estudiantes de Río Cuarto, por la duodécima fecha de la Zona B del Torneo Apertura, con la intención de mantenerse por el camino del triunfo.
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