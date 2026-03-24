VIDEO. Con hat-trick de Adolfo Gaich, Estudiantes goleó a Central Córdoba 5 a 0 por el Torneo Apertura

Estudiantes de La Plata goleó 5-0 a Central Córdoba de Santiago del Estero, en condición de local, en el marco de la fecha 12 de la Zona A del Torneo Apertura de la Liga Profesional y quedó como escolta del líder Vélez con un punto de diferencia.

En el estadio Jorge Luis Hirschi de La Plata, el equipo del uruguayo Alexander Medina abrió la cuenta a los 2 minutos del complemento con el gol de Alexis Castro mientras que Mikel Amondarain amplió la ventaja a los 25. La goleada la cerró Adolfo Gaich, con un triplete a los 35, 39 y 42 minutos.

El ´Pincha´ llegaba a este encuentro tras lo que fue la victoria por 2-1 sobre Gimnasia de Mendoza en la fecha pasada que le permitió reacomodarse en esta Zona A liderada por Vélez. Por su parte, el ´Ferroviario´ venía de ganarle 1-0 a Deportivo Riestra, en el estadio Único Madre de Ciudades.

El primer gol del partido lo marcó Alexis Castro a los 2 minutos del complemento, con un impecable remate de tiro libre que se coló en el ángulo izquierdo de Alan Aguerre.

A los 25 minutos, Amondarain empujó la pelota abajo del arco, tras un desborde por la izquierda de Tiago Palacios y posterior buscapié, y amplió la ventaja para Estudiantes de La Plata.

Sobre la izquierda, Palacios entró al área a los 35 minutos, metió el centro al segundo palo para un solitario Gaich que cabeceó y marcó el 3-0, iniciando una noche de ensueño personal para el delantero formado en San Lorenzo.

A los 39 minutos, Facundo Farías metió un pase al vacio para el desborde de Amondarain sobre la izquierda. El oriundo de Magdalena llegó al fondo ante el desesperado achique del arquero Aguerre, tocó al medio para Gaich y el delantero anotó el 4-0 con suma tranquilidad.

El propio Gaich fue quién cerró la goleada a los 42 minutos con un cabezazo letal que Aguerre no pudo contener, tras un centro desde la izquierda del experimentado mediocampista José Sosa.

Con este resultado, Estudiantes aprovechó el traspié de Vélez ante Lanús, recorta a un punto la distancia y queda segundo con 21 unidades. Por su parte, Central Córdoba no pudo meterse entre los ocho primeros y se mantiene en el undécimo puesto con 12 puntos.

En la próxima fecha, el ´Pincha´ visitará a San Lorenzo en el estadio Pedro Bidegain mientras que el ´Ferroviario´ recibirá a Newell´s Old Boys de Rosario en el estadio Único Madre de Ciudades.