Sin muchas emociones, Argentinos Juniors y Rosario Central empataron 0-0

inicia sesión o regístrate.
¡Nada para nadie! El Bicho y el Canalla igualaron sin goles en el Semillero del Mundo, por la fecha 10 del Apertura.
Brayan Cortés se alzó como el jugador más destacado del partido. El guardameta de Argentinos Juniors mostró su calidad al contener 4 disparos.
Gastón Ávila se destacó por su sólida defensa. El defensa de Rosario Central tuvo un buen nivel por despejar 3 pelotas peligrosas.
El delantero Hernán López Muñoz del Argentinos Juniors humilló a su marca tirándole un estupendo caño a los 7 minutos de la primera etapa.
El técnico de Argentinos, Nicolás Diez, propuso una formación 4-3-3 con Brayan Cortés en el arco; Leandro Lozano, Francisco Álvarez, Román Riquelme y Sebastián Prieto en la línea defensiva; Alan Lescano, Federico Fattori y Nicolás Oroz en el medio; y Hernán López Muñoz, Tomás Molina y Diego Porcel en el ataque.
Por su parte, el equipo de Jorge Almirón salió a la cancha con un esquema 3-4-3 con Jorge Broun bajo los tres palos; Ignacio Ovando, Luca Raffin y Alexis Soto en defensa; Enzo Giménez, Federico Navarro, Vicente Pizarro y Agustín Sández en la mitad de cancha; y Julián Fernández, Alejo Veliz y Jaminton Campaz en la delantera.
El árbitro Facundo Tello Figueroa fue el encargado de supervisar el juego en el Semillero del Mundo.
En la siguiente fecha el Bicho se enfrentará de visitante ante Tigre, mientras que el Canalla jugará de local frente a Banfield.
Cambios en Argentinos Juniors
- 59' 2T - Salió Diego Porcel por Facundo Jainikoski
- 74' 2T - Salieron Nicolás Oroz por Gabriel Florentín, Alan Lescano por Iván Morales y Tomás Molina por Emiliano Viveros
- 84' 2T - Salió Hernán López Muñoz por Ryoga Kida
Amonestados en Argentinos Juniors:
- 45' 1T Tomás Molina (Conducta antideportiva) y 3' 2T Román Riquelme (Conducta antideportiva)
Cambios en Rosario Central
- 65' 2T - Salió Jaminton Campaz por Gaspar Duarte
- 72' 2T - Salió Luca Raffin por Gastón Ávila
- 77' 2T - Salieron Julián Fernández por Guillermo Fernández y Agustín Sández por Santiago Segovia
Amonestado en Rosario Central:
- 7' 2T Agustín Sández (Conducta antideportiva)