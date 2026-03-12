Sin muchas emociones, Argentinos Juniors y Rosario Central empataron 0-0

Alcanzaste el límite de notas gratuitas inicia sesión o regístrate .

¡Nada para nadie! El Bicho y el Canalla igualaron sin goles en el Semillero del Mundo, por la fecha 10 del Apertura.

Brayan Cortés se alzó como el jugador más destacado del partido. El guardameta de Argentinos Juniors mostró su calidad al contener 4 disparos.

Gastón Ávila se destacó por su sólida defensa. El defensa de Rosario Central tuvo un buen nivel por despejar 3 pelotas peligrosas.

El delantero Hernán López Muñoz del Argentinos Juniors humilló a su marca tirándole un estupendo caño a los 7 minutos de la primera etapa.

El técnico de Argentinos, Nicolás Diez, propuso una formación 4-3-3 con Brayan Cortés en el arco; Leandro Lozano, Francisco Álvarez, Román Riquelme y Sebastián Prieto en la línea defensiva; Alan Lescano, Federico Fattori y Nicolás Oroz en el medio; y Hernán López Muñoz, Tomás Molina y Diego Porcel en el ataque.

Por su parte, el equipo de Jorge Almirón salió a la cancha con un esquema 3-4-3 con Jorge Broun bajo los tres palos; Ignacio Ovando, Luca Raffin y Alexis Soto en defensa; Enzo Giménez, Federico Navarro, Vicente Pizarro y Agustín Sández en la mitad de cancha; y Julián Fernández, Alejo Veliz y Jaminton Campaz en la delantera.

El árbitro Facundo Tello Figueroa fue el encargado de supervisar el juego en el Semillero del Mundo.

En la siguiente fecha el Bicho se enfrentará de visitante ante Tigre, mientras que el Canalla jugará de local frente a Banfield.

Cambios en Argentinos Juniors

59' 2T - Salió Diego Porcel por Facundo Jainikoski

74' 2T - Salieron Nicolás Oroz por Gabriel Florentín, Alan Lescano por Iván Morales y Tomás Molina por Emiliano Viveros

84' 2T - Salió Hernán López Muñoz por Ryoga Kida

Amonestados en Argentinos Juniors:

45' 1T Tomás Molina (Conducta antideportiva) y 3' 2T Román Riquelme (Conducta antideportiva)

Cambios en Rosario Central

65' 2T - Salió Jaminton Campaz por Gaspar Duarte

72' 2T - Salió Luca Raffin por Gastón Ávila

77' 2T - Salieron Julián Fernández por Guillermo Fernández y Agustín Sández por Santiago Segovia

Amonestado en Rosario Central: