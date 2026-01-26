Un proyecto reordena el mapa opositor en Diputados

Un proyecto de ley presentado por el diputado nacional de Unión por la Patria (UXP) Guillermo Michel para el "desendeudamiento de las familias argentinas" dejó al descubierto una incipiente reconfiguración política en la Cámara de Diputados. La iniciativa mostró una confluencia inédita entre el espacio "Federales", que coordina Victoria Tolosa Paz, legisladores peronistas del interior del país y referentes extrapartidarios como Miguel Pichetto y Nicolás Massot.

Las firmas que acompañan el proyecto, conocido como el "bloque B", dan volumen político a la propuesta y sugieren el inicio de una articulación transversal aún en etapa embrionaria. Entre los respaldos figuran la cordobesa Natalia de la Sota, y los diputados de UxP Emir Félix, Juan Pablo Luque, Ernesto Alí y Marianela Marclay. Desde el entorno de De la Sota aclararon que su adhesión no implica la construcción de un armado alternativo, sino el acompañamiento puntual a la iniciativa.

Dentro de UXP, los firmantes representan sectores con una agenda federal que no siempre encuentra eco en un bloque conducido por el kirchnerismo. Fuentes parlamentarias señalaron que varios de estos diputados tienen aspiraciones provinciales y buscan reflejar en el Congreso los intereses de sus distritos, con vínculos fluidos con gobernadores dialoguistas. La estrategia apunta a construir consensos legislativos por fuera de las fronteras de los bloques, sin romperlos formalmente. "Cuando no hay síntesis adentro, hay que buscarla afuera", resumieron desde el espacio, al tiempo que descartaron un desprendimiento de UxP o un reordenamiento de otras bancadas.

En este escenario también aparece el malestar de Pichetto y Massot tras perder influencia en el armado de Provincias Unidas, lo que los dejó más permeables a nuevas asociaciones. Pichetto, además, viene encabezando una cruzada contra la apertura indiscriminada de importaciones chinas, bandera que lo acerca a una narrativa de defensa de la industria nacional.

El vínculo personal y político entre Pichetto y Michel, forjado cuando el primero era senador y el segundo su asesor, se mantiene activo. Ambos impulsan iniciativas complementarias: Pichetto propone aplicar un arancel del 30% a compras en plataformas extranjeras, mientras Michel presentó junto a Kelly Olmos un proyecto para modificar las leyes de Lealtad Comercial y Defensa del Consumidor, con el objetivo de frenar la competencia desleal y proteger el empleo argentino.