Arte, juegos, cosplay y pasión: Salta rindió homenaje al legado de Star Wars

Ayer se celebró en el mundo el Star Wars Day y en Salta se realizó Celebración de las Galaxias, en la Usina Cultural (España y Juramento). En el evento, tan expansivo y diverso como la saga de George Lucas, hubo concursos y desfiles de cosplayers, charla-debate temática, certamen de dibujos, espacio para consolas y VR free, callejón de artistas, muestra de arte y coleccionismo, invitados especiales y talleres.

Uno de los organizadores, Pablo Chireno, del staff de Dimensión Producciones, señaló que el carácter intergeneracional de esta ficción explica la concurrencia de familias completas. Además, precisó que la franquicia de Star Wars el 25 de mayo -fecha patria para los argentinos- va a cumplir 47 años de existencia. "Es muy lindo ver compartir el fanatismo por un producto general entre padres e hijos, abuelos y nietos o hermanos de distintas edades. Star Wars es tan amplio y aborda temas complejos de maneras muy accesibles, que permiten que tanto el público infantil como el juvenil o adulto se acerquen", expresó. Luego mencionó que desde que Disney había comprado la franquicia y tras el estreno en 2015 del episodio VII 'Star Wars: el despertar de la fuerza', los fans nunca habían quedad "huérfanos". "Más allá de que fue un año tranquilo en cuanto a estrenos, las expectativas están puestas en el estreno de la serie 'The acolyte' a principios de junio. Una serie que va a explorar la cultura de los siths (el lado oscuro de la fuerza) y su crecimiento en las sombras", precisó y añadió que la plataforma de Disney+ viene garantizando tres o cuatro estrenos anuales en la plataforma, a los que se suman los videojuegos, los libros y los cómics que se publican.

Hubo una gran variedad de productos relacionados con la saga de Star Wars. Pablo Rueda

Puesto a analizar las caracterizaciones que había visto en los desfiles de cosplayers y también entre quienes habían ido ataviados como personajes de Star Wars, pero sin fines competitivos, señaló que entre las preferencias "aunque puede influir alguna serie que esté en emisión en el momento, los más representados son los jedis y los stormtroopers, los soldados del imperio. Sin embargo, los personajes femeninos han ganado mucho terreno los últimos años de la mano de la princesa Leia, Rey o una de las últimas protagonistas: Ahsoka Tano".

En el denominado pabellón de artistas y coleccionistas expusieron sus obras David Venegas, Matías Quiroga, Leandro Huergo y Sebastián Ramseg (Buenos Aires), Julieta Arroyo y Leandro Fernández (Tucumán), Pablo Sepúlveda (Neuquén), Sergio Guillermo Díaz, Pablo Manríquez, Juan Carlos Flores, Daniel Vilte, Esteban Quiroga, Danii Fernández, Sil Papadópulos, Lippe Mendoza, Chocha Esculturas, Emi Patitas, Cony Art y Mario Estrada. También había objetos coleccionables de Nitsu Fernández, Emi Gauna, etcétera.

La magnífica Estrella de la Muerte, el diorama de Lego con más de 4000 piezas. Javier Rueda

"En Salta tenemos una gran cantidad de coleccionistas privados que han nutrido sus vitrinas de todo tipo de materiales. Desde las figuras clásicas de Kenner, cómics o libros del viejo universo expandido, hasta trajes o inclusas sables originales o artesanales de edición limitada. También grandes artistas que realizan esculturas o ilustraciones de la franquicia a pedido. Además, han proliferado los emprendimientos de impresión 3D que permiten obtener casi cualquier producto, siempre y cuando se cuente con el patrón", detalló Chireno.

A cada fan de Star Wars cabe preguntarle si hay algún misterio no revelado que le siga inquietando, hay algún hilo argumental que espera que se trate en algún momento... "Este universo es realmente muy amplio, siempre se encuentran nuevas historias para contar. Creo que hoy los fanáticos buscamos que se explore de forma oficial lo que antes conocíamos como el universo expandido o viejo canon. Historias anteriores a los hechos que conocimos en la saga Skywalker o incluso explorar los 'tiempos muertos' entre películas", reflexionó Pablo.

Un emprendimiento

En Celebración de las Galaxias los mundos en miniatura se multiplicaban y asomaban al paso de quien supiera reconocerlos. Como un bebé Yoda en su huevito espacial, hecho con primorosa precisión pendía del cuello de Luciano Alexander (21), cuyo personaje favorito es Obi-Wan Kenobi y que fue introducido a esta pasión por su madre, Elisa Betorrico (43), y su tía Cintia (35). Él a su vez introdujo a este universo a su novia, Celeste, que llevaba en brazos un bebé Yoda confeccionado como amigurumi.

Elisa Betorrico, con su hijo Luciano y su nuera Cintia, disfrutaron mucho del evento.

"Soy fan desde la primera película y también los son mis tres hijos varones: él (por Luciano), Leandro Ezequiel (15) y Laureano Uriel (10). Para nosotros esta pasión es normal. En lo que me siento un poquito atrasada es en esos juegos virtuales de la serie", comentó Elisa, que tiene una marca de objetos artesanales en tejido, madera y 3D, @ElyArteSalta, en pleno crecimiento, un oficio que se desprende de las artes manuales y también de su gusto por la cultura pop.

Mientras que Cintia señaló que su pertenencia a esta familia vino con la adquisición de un gusto por la saga también. "Luciano me hizo ver varias películas y ahora tengo que ver la serie para estar al día, porque si no no se puede habla. Es lindo compartir esto con mi novio", dijo.

El ilustrador Lippe Mendoza fue jurado del concurso de dibujo y desde su estand ponderó la multiculturalidad retratada en el universo de Lucas. "Hay muchas razas que son hermosas para dibujar, para deleitarse en las costumbres, las culturas, las tradiciones. Es muy rico el universo de Star Wars. Por ejemplo, me gustaría que algún día se explore la subtrama de los yuzzhan vong, que son los enemigos venidos del lado más oscuro de la galaxia. Ellos rechazan la tecnología y abrazan el dolor físico como su religión. Después de destruir su planeta salieron a conquistar el universo contaminando los mundos con sus parásitos y naves orgánicas", explicitó Lippe, quien ansía que Lucas dé rienda suelta al género del terror cósmico para renovar el aire de la saga y que "no todo sea jedi".

El ilustrador Lippe Mendoza posa con sus obras relacionadas con Star Wars. Javier Rueda

Compuesto por más de 4000 piezas, La estrella de la muerte, de Lego, posee una galaxia de detallados y auténticos entornos, como la sala de control del superláser, la cámara imperial de conferencias, el hangar con plataforma de lanzamiento móvil y el TIE Advanced de Lord Vader con espacio para Vader en su interior, la sala del trono del emperador Palpatine, la sala de mantenimiento de droides, el bloque de detención, el compactador de basura, el rayo tractor, el área de mercancías, el turboláser con cañones automáticos y asientos para los dos artilleros de la Death Star y las dos torres turboláser móviles. Quien es capaz de describir al detalle este maravilloso diorama de Lego, que estaba expuesto en la muestra de coleccionismo, es Ramiro Vargas (21), quien había concurrido al evento con su hermana Paula (21) y el primo de ambos, Gustavo Caniza (17).

"A mí me gusta toda la historia. El hecho de que alguien que tenía bondad en un principio termina pasándose el lado oscuro, lo que pasó con Anakin y con todos los que estaban en el imperio antes que él. Además, el ingenio que tuvieron para hacer primero una saga de películas y después tres precuelas, la última trilogía y series como El Mandaloriano, la de Ahsoka... Es un universo interminable en el que te podés sentir identificado con cada cosa que sucede y es de verdad muy entretenido. Es como una parte de nosotros, que la vimos desde siempre y es una historia de toda una generación", definió Paula. A su lado, Ramiro confesó que una vez al año ven la saga completa, para descubrir y apoderarse de más menudencias. "Uno se va dando cuenta de todas las conexiones que hay entre las películas por detalles pequeños, que a veces pasan desapercibidos y podemos constatar en cada oportunidad el cariño que le pusieron siempre a las películas", expresó.

Los hermanos Ramiro y Paula Vargas, y su primo Gustavo Caniza. Javier Rueda

Artesanos

La artista y tatuadora Eluney Acuña (26) dijo que pone su corazón de fan de Star Wars en cada pieza temática que elabora y también su "modus operandi", que consiste en tomar personajes clásicos y aggiornarlos con su estilo. "Capaz que con nuevos colores, nuevas paletas más vibrantes u otras formas voy incorporando otros elementos, un poco más diversos y que se distancian de lo tradicional o la mercancía de Star Wars", precisó. Desde 2016 viene pintando cuadros, dibujando y después de una evolución mutó a tatuadora. Justamente, en su estand, además de encendedores con imágenes de los personajes, ofrecía tatuajes flash a un 50% de lo que costarían en un estudio. Al referirse a los motivos más demandados por los clientes señaló que estos se inclinan por la simbología. "Podría ser como de la orden jedi o del imperio, signos muy específicos pero un poco más significativos que hacerte un personaje en particular y que también son más accesibles económicamente por lo que son sencillos de hacer", precisó.

Nahuel Pehuén Alemán (30), de un comercio de videojuegos e impresiones en 3D, junto a su socio, Rubén Barrios (45), presentaron fastuosas figuras. "El auge del 3D tiene que ver con que se puede representar toda idea que tengas en la cabeza. La tecnología avanzó con la impresión en resina y cada vez avanza más y creo que de acá a unos años va a estar en la construcción, porque es más rápida y económica su realización", describió. En su negocio tienen mates y soportes con Darth Vader, los clones, el Mandaloriano, el bebé Yoda. "Tenemos clientes de 5 a 60 años. Pasan por el negocio, ven lo que tenemos y les renace la infancia y la juventud cuando compran y se las llevan, porque las figuras no son juguetes", sintetizó.

Los cosplayers

Si algo demuestra que Salta también se puede convertir en el centro de la fuerza son los cosplayers, a los que se encontraba transitando por los espacios de Celebración de las Galaxias.

Matías Nicolás Gutiérrez Rada (24), estudiante de Historia, fue como un personaje del episodio I, Darth Maul. "Lo tomé como un proyecto personal y estoy contento con el resultado, no me anoté en la competencia, sino para interactuar con el público", contó y señaló que su Darth Maul es épico y no solo por su maquillaje, sino por haber desenfundado por primera vez un doble sable de luz.

Se refiere en www.starwars.fandom.com.es que el sable de luz de doble hoja apareció en el canon de Star Wars en "Star Wars: Episodio I La Amenaza Fantasma" y que fue concebido por el escritor Tom Veitch y el artista Christian Gossett para la serie de cómics de "Leyendas Star Wars: Tales of the Jedi". También que Gossett dijo que pensaba en los sables de luz como las "armas de honor" personales de los jedi, y que estaría más personalizado para adaptarse a las preferencias personales.

Es este el tipo de información que los seguidores de la saga manejan de tanto sumergirse en ambos lados de la fuerza para salir siempre renovados.