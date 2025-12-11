PUBLICIDAD

Espectáculos

VIDEO. El nuevo romance de Luciana Salazar con un político

La mediática reveló cómo fue el primer encuentro con un ex legislador y empresario libertario.
Jueves, 11 de diciembre de 2025 21:13
El incipiente romance de Luciana Salazar y el libertario Ramiro Marra dejó atónito a la escena de la farándula y es que ahora, la mediática reveló cómo fue la primera cita y la forma en que ya se conocían.

La periodista Paula Varela compartió los mensajes en los que Salazar contó: “Nos vimos ayer por primera vez en un restaurante y cuando él, muy amablemente, me vino a saludar, nos dimos cuenta de que nos unían nuestras infancias”.

Lejos del perfil de guerra judicial contra Martín Redrado por la responsabilidad de su hija Matilda, “Luli” describió a Marra como “muy amoroso” y señaló: “Me contó anécdotas de mi vida que ni yo misma me acordaba”.

 

 

El relato indica que ambos se conocieron en la infancia, en sus respectivos colegios: “Lo que me hizo reír, él iba a un colegio de varones y yo de mujeres, los colegios se unían y ahí le había echado el ojo. Ahora nos seguimos en instagram y me hizo la noche”.

“Le conté a él que una persona relacionada a la política me lo quería presentar anteriormente. Nos matamos de risa, no nos fuimos juntos, pero si me invita a una cita, le respondo en privado”, cerró la ex vedette.

Temas de la nota

Temas de la nota

