Concierto del Cuarteto Soldi y recital del Dúo Borzone Morán

Este mes de agosto traerá a la ciudad de Salta una cita ineludible para los amantes de la música clásica. El Mozarteum Argentino Filial Salta, reconocido por su labor en la difusión de la cultura musical, anunció dos presentaciones que prometen cautivar al público salteño: el concierto del afamado Cuarteto Soldi y el recital del brillante Dúo Borzone Morán.

Ambas actividades forman parte de la agenda cultural de la temporada 2025 y ofrecen opciones tanto con entradas en venta como de acceso libre y gratuito.

Cuarteto

El jueves 28 de agosto, a las 21, la Fundación Salta, General Güemes 434, abrirá sus puertas para recibir al Cuarteto Soldi.

Integrado por Freddy Varela Montero y Tatiana Glava en violines, Adrián Felizia en viola y Gloria Pankaeva en violonchelo, el conjunto reúne a músicos de reconocida trayectoria nacional e internacional. Sus integrantes forman parte de instituciones artísticas de prestigio como la Orquesta Estable del Teatro Colón, la Filarmónica de Buenos Aires y la Camerata Bariloche.

Fundado en 2019 en homenaje al pintor argentino Raúl Soldi —autor de los célebres frescos de la cúpula del Teatro Colón—, el cuarteto combina excelencia técnica con una profunda sensibilidad artística, ofreciendo interpretaciones que buscan emocionar tanto a expertos como a nuevos oyentes.

Dúo

La programación continuará el viernes 29 de agosto, a las 11 horas, en el Museo de la Ciudad Casa de Hernández, en La Florida 97, con el Ciclo Conciertos del Mediodía. Allí se presentará el Dúo Borzone Morán, conformado por la flautista Cecilia Borzone y la fagotista Karina Morán. Ambas integran la Orquesta Sinfónica de Salta y comparten una amistad y trayectoria conjunta de dos décadas, durante las cuales han ofrecido recitales en diversas formaciones, tanto en Argentina como en escenarios internacionales. Su propuesta, caracterizada por la calidez interpretativa y la precisión técnica, permitirá al público disfrutar de un repertorio cuidadosamente seleccionado.

Este concierto tendrá entrada libre y gratuita, reafirmando el compromiso del Mozarteum con el acceso democrático a la cultura.

Mozarteum Argentino Filial Salta

Quienes deseen más detalles sobre estas presentaciones pueden visitar la página oficial del Mozarteum Argentino Filial Salta o consultar la sección de agenda cultural local para descubrir otras actividades del mes. La propuesta cuenta con el respaldo de una institución que, desde su creación, ha trabajado para acercar la música académica a la comunidad, fortaleciendo el vínculo entre artistas y público.

Con estas dos presentaciones, Salta se confirma como un punto de encuentro para intérpretes y espectadores que valoran la música en su máxima expresión. El final de agosto se perfila como una oportunidad única para disfrutar de la calidad interpretativa y el talento que el Mozarteum Argentino Filial Salta trae a la provincia, reafirmando su papel como referente cultural y motor de la vida artística local.