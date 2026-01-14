El video que hoy genera repudio: el día que Julio Iglesias beso a la fuerza a Susana Giménez en vivo

Tras la denuncia por acoso y agresión sexual contra Julio Iglesias por parte de dos exempleadas suyas, comenzaron a sumarse testimonios de personas que han trabajado con él y que vivieron, cuanto menos, momentos desagradables, como el de Marcela Tauro. Y ahora, comenzó a recircular un video de archivo con Susana Giménez, durante una entrevista que le hizo la diva en su programa hace más de 20 años. Allí se ve cómo el cantante intenta una y otra vez besar a Susana e incluso la fuerza y cómo, entre risas pero visiblemente incómoda, la conductora intenta evitarlo e incluso exponerlo.

El episodio ocurrió en 2005. Julio Iglesias era un invitado especial al programa que por entonces era de lo más visto en la televisión argentina. Al ingresar al estudio, Iglesias sujeta el rostro de Susana e intenta besarla en la boca; ella lo esquiva y “bromea”: “Siempre me da beso”. Frase que repetirá a lo largo de la presentación, quizás como una forma de exponerlo. Con todo, el cantante español se impone y le da el beso mientras Susana se retuerce.

"Sabía que esto iba a pasar. No me quería poner brillo porque venía Julio, sabía que me iba a besar y después se lo dejó pegado a él", comenta Susana en un intento de navegar la situación y señalar las intenciones, evidentemente frecuentes, de Iglesias quien, no obstante, ya sentados en el sillón retruca: "Me cuesta mucho porque los besos que te doy en privado son más bonitos que los públicos y van a pensar que beso así de mal".

Luego intentará darle otro beso con la boca más abierta, para lo cual la atrae cerca suyo y la retiene. La incomodidad es visible y la escena genera un rechazo hoy insostenible, reflejado en la cantidad de comentarios negativos que cosechó el video.

Iglesias se enfrenta a gravísimas acusaciones de agresión sexual por hechos que habrían ocurrido en sus residencias de Punta Cana y Bahamas. La investigación, que se extendió durante tres años, se apoya en los testimonios de un grupo de exempleadas que describen un entorno de control absoluto y maltratos constantes.

