Murió Rubén Patagonia, referente del folclore mapuche

El músico tenía 69 años y estaba internado en una clínica de Comodoro Rivadavia. En los últimos días, su familia había solicitado dadores de sangre, aunque nunca se difundieron detalles sobre la enfermedad que atravesaba.

Este jueves 15 de enero falleció Rubén Patagonia, una de las figuras más representativas de la música patagónica y del folclore mapuche. El artista se encontraba internado en estado delicado y su comunidad había respondido con rapidez al pedido de ayuda realizado por su entorno, aunque siempre se mantuvo la reserva sobre su cuadro de salud.

Nacido como Rubén Chauque el 2 de julio de 1956 en la provincia de Chubut, Patagonia construyó una extensa trayectoria artística que lo convirtió en un referente cultural del sur argentino. A lo largo de su carrera compartió escenarios y proyectos con León Gieco, Divididos, La Renga, Bersuit Vergarabat, Víctor Heredia y Lito Vitale, entre muchos otros artistas populares.

Además de su labor musical, tuvo una destacada participación en el cine. Actuó en producciones nacionales e internacionales, con un rol especialmente recordado en La película del Rey, dirigida por Carlos Sorín, uno de los títulos emblemáticos del cine argentino. También trabajó en producciones realizadas en Estados Unidos, Italia y Francia, donde compartió elenco con figuras como Daniel Day-Lewis, Luis Brandoni y Patricio Contreras.