Anamá Ferreira pidió prisión para la argentina detenida en Brasil por gestos racistas

Anamá Ferreira se manifestó ab traves de redes sociales por el caso de Agostina Páez, una abogada e influencer argentina que quedó detenida en Río de Janeiro tras ser filmada realizando gestos racistas contra trabajadores de un bar.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, la joven, oriunda de Santiago del Estero, fue interceptada por la Policía Militar, quedó bajo investigación, le retuvieron el pasaporte y fue obligada a utilizar tobillera electrónica mientras la Justicia define su situación.

Desde su cuenta de X (ex Twitter), Ferreira rechazó de plano los intentos de relativizar el episodio: “Lo que gritó esa chica no es ‘un exabrupto’, es racismo, y el racismo no se relativiza, no se justifica y no se aplaude”.

Además, pidió una sanción ejemplificadora: “Que sirva de ejemplo: la libertad de expresión no incluye humillar ni odiar. El respeto no es opcional. Deseo que pases unos años presa en Brasil”.

Poco después, reforzó su postura con una frase tajante que rápidamente se viralizó: “Presa la quiero”.

El fuerte repudio de Ferreira derivó incluso en un cruce público con el abogado Mauricio D’Alessandro, quien cuestionó la decisión judicial brasileña al afirmar: “Meten presa a una chica de 29 años por hacerles el gesto de gorila a un par de muchachos exaltados, una locura”.

La respuesta de Anamá fue inmediata: “¿Una locura en qué sentido? ¿Que debe estar presa o le parece bien ser racista? Le recuerdo que es crimen en la ley brasileña”.

Luego citó legislación para fundamentar su planteo: “Ley Nº 14.532/2023 equiparó la injuria racial al crimen de racismo. Ambas infracciones son imprescriptibles e inafianzables, y prevén penas más severas”.