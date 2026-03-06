ARCA detectó irregularidades en una empresa vinculada a la AFA y a Toviggino

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) confirmó la existencia de múltiples irregularidades en Malte SRL, una firma ligada al entorno del tesorero de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Pablo Toviggino, que había exteriorizado activos por unos 1,4 millones de dólares.

Según un informe del organismo remitido a la Justicia, al cual tuvo acceso la Agencia Noticias Argentinas, la compañía presenta características compatibles con una sociedad sin actividad económica real, lo que la ubica bajo sospecha dentro de una investigación penal que también involucra a autoridades de la conducción de la AFA, entre ellas su presidente Claudio “Chiqui” Tapia.

De acuerdo con la documentación oficial, Malte SRL fue catalogada como una firma sin capacidad operativa económica ni financiera para respaldar el volumen de operaciones registradas. Entre las inconsistencias detectadas se mencionan cambios reiterados de domicilio fiscal, la inscripción de actividades comerciales sin relación entre sí y movimientos patrimoniales difíciles de justificar.

El análisis de ARCA también señaló transferencias frecuentes de bienes de alto valor —como vehículos, maquinaria e inmuebles— con escasa trazabilidad documental. Además, se registraron facturaciones por montos significativos entre empresas vinculadas, con conceptos que no coinciden con las actividades declaradas por la sociedad.

Otro de los puntos observados fue la estructura laboral de la empresa: en los períodos analizados solo se registró un empleado, pese a los niveles de facturación informados. También se detectó que la firma no actuó como agente de retención en ejercicios con volúmenes relevantes de operaciones, lo que resultaría incompatible con su nivel de actividad declarado.

El informe fue incorporado a una causa que tramita en la Justicia federal, donde se analizan posibles maniobras vinculadas a evasión fiscal, apropiación indebida de fondos y utilización de sociedades pantalla.

Según trascendió, la empresa estaba vinculada a Juan Pablo Beacon, excolaborador cercano a Toviggino, quien había sido expuesto previamente en registros audiovisuales manipulando grandes sumas de dinero en efectivo.

La presentación de ARCA amplía el alcance de las investigaciones que ya apuntan a presuntas irregularidades en el manejo de fondos vinculados al entorno dirigencial de la AFA.