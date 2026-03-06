UNSa: 3 de cada 10 preinscriptos quedan como estudiantes

De los más de 20 mil estudiantes que se preinscribieron para comenzar una carrera en la Universidad Nacional de Salta (UNSa) en 2026, sólo entre el 30% y el 35% terminaría confirmando su ingreso efectivo si se mantiene la tendencia registrada en los últimos años. La diferencia entre la intención de cursar estudios superiores y la inscripción definitiva se consolidó como un fenómeno estructural en la institución.

El rector Miguel Nina precisó que en 2025 hubo 19.391 aspirantes, pero únicamente 6.170 completaron la documentación requerida y formalizaron su ingreso. "Si uno ve la tendencia, hay prácticamente entre un 32% y 35% de los alumnos que están interesados en cursar los estudios universitarios que efectivamente presentan toda su documentación y se inscriben", sostuvo en diálogo con Radio Salta.

En 2024 la relación fue similar: de 24.000 preinscriptos confirmaron aproximadamente 7.200. Si el comportamiento se repite este año, de los 20.624 aspirantes registrados para el ciclo lectivo 2026 podrían concretar su inscripción entre 7.000 y 8.000 estudiantes, calculó el rector.

Miguel Nina, rector de la UNSa: "Si uno mira los últimos 5 o 6 años, la tendencia es que el 30% a 35% de los alumnos efectivamente ingresa".

La universidad inició a fines de febrero los cursos de ingreso, que no son eliminatorios, y prevé comenzar las clases formales del primer cuatrimestre a mediados de marzo, según el cronograma de cada facultad. "

El curso de ingreso a la universidad no es eliminatorio; los 20.000 podrían haberse inscripto", aclaró Nina, descartando que la reducción responda a un mecanismo de selección académica.

Vocación y aspectos sociales

Consultado sobre las causas de la caída entre preinscripción e inscripción efectiva, el rector indicó que no existe una explicación única y que se trata de una tendencia sostenida desde hace cinco o seis años. "Quizá sea un problema de vocación, quizá sea un problema de aspectos sociales que inciden, quizá muchos chicos a lo mejor se inclinaron por el mercado laboral. Creo que hay una diversidad de cosas que podrían explicar", afirmó.

A la brecha en el ingreso se suma otro dato histórico en la UNSa: el 22% de los estudiantes se gradúa en tiempo y forma o con hasta dos años adicionales, lo que evidencia dificultades no sólo en el acceso sino también en la permanencia y finalización de los estudios.

Las estadísticas

De acuerdo con el informe del Centro de Cómputos, la UNSa registró 20.624 preinscriptos para 2026, lo que representa un crecimiento del 6,36% respecto del mismo período de 2025.

Las facultades que mostraron mayores incrementos interanuales fueron Ingeniería, con una suba del 33,62%; Ciencias Económicas, Jurídicas y Sociales, con 29,39%; Humanidades, con 21,90%; y la Sede Regional Sur Metán - Rosario de la Frontera, con 11,04%.

En cuanto a la distribución por carreras, Medicina encabeza la preferencia con 1.911 aspirantes, equivalentes al 9,27% del total. Le siguen Enfermero Universitario con 1.518 estudiantes (7,36%), Licenciatura en Nutrición con 966 (4,68%), Licenciatura en Administración de Empresas con 879 (4,26%), Contador Público con 857 (4,15%) e Ingeniería Electromecánica con 726 (3,52%).

Uno de los datos más destacados del relevamiento corresponde a la Tecnicatura Universitaria en Gestión de Turismo, que registró un incremento del 1076% entre 2025 y 2026, crecimiento asociado a la apertura de una nueva comisión en la ciudad de Salta, que se suma a la ya existente en Cafayate.