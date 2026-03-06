Trump quiere elegir al sucesor de Jamenei, "como en Venezuela"

El presidente de EEUU, Donald Trump, quiere participar en la designación del nuevo jefe de estado Irán, como ha sucedido "con Delcy (Rodríguez) en Venezuela", y considera "inaceptable" el potencial nombramiento de Mojtaba Jamenei como nuevo líder supremo. Lo dijo el mismo día que el Comando Central del Ejército dijo que los ataques de Irán con misiles y drones han disminuido casi 90% en relación con lo registrado hace una semana cuando comenzaron los combates.

En una entrevista telefónica con el medio digital Axios, Trump reconoció que Mojtaba Jamenei (hijo del líder supremo Alí Jamenei, muerto por los bombardeos estadounidenses e israelíes que iniciaron la guerra el pasado sábado) es el sucesor más probable, aunque lo consideró una mala opción.

"Están perdiendo el tiempo. El hijo de Jamenei es insignificante. Tengo que participar en el nombramiento, como con Delcy (Rodríguez) en Venezuela", aseguró Trump.

"El hijo de Jameneí me parece inaceptable. Queremos a alguien que traiga armonía y paz a Irán", afirmó a Axios Trump, que añadió que Mojtaba Jamenei, de 56 años, está destinado a seguir la línea de su padre, lo que, según el presidente estadounidense, obligaría a Washington a volver a atacar Irán "en cinco años".

La Constitución iraní establece que al líder supremo debe nombrarlo por mayoría simple una Asamblea de Expertos, un cuerpo formado por 88 clérigos que se elige en las urnas cada cuatro años.

El nombre de Mojtaba Jamenei, al que se le atribuye una importante influencia política y con cuerpos armados como la Guardia Revolucionaria, viene sonando con cada vez más fuerza en los últimos días de cara a convertirse en nuevo líder supremo iraní.

Los lanzamientos

El Comando Central del Ejército de Estados Unidos indicó ayer que los ataques de misiles balísticos y drones de Irán se han reducido casi por completo en las últimas 24 horas, según la última actualización brindada en una conferencia de prensa en Miami.

En relación a los volúmenes con los que Irán respondió al inicio de las hostilidades, sus ataques con misiles cayeron un 90%, mientras que los que emplean drones se redujeron hasta un 83%, de acuerdo con el almirante Brad Cooper, jefe del Comando Central, quien brindó detalles ayer junto al secretario de Guerra, Pete Hegseth.

Cooper adjudicó esta disminución a que las fuerzas militares de Estados Unidos e Israel han "destruido implacablemente las defensas aéreas de Irán en los últimos días" y detalló que continúan buscando más objetivos militares parar destruirlos.

