"Teníamos mucho miedo porque ninguno vivió algo parecido": familia salteña quedó varada en Dubai por el conflicto en Medio Oriente

Por Oriana Salamunich Marsiglia

La temperatura en Medio Oriente viene ascendiendo desde el 28 de febrero; cuando Estados Unidos e Israel coordinaron diversos ataques a Irán y falleció el máximo líder, Alí Jamenei. Irán no quedó de brazos cruzados y retrucó enterrando la paz en Medio Oriente.

Miles de familias, que habían viajado a los paradisíacos países árabes para disfrutar sus vacaciones quedaron varadas en medio de esta situación. Sin respuesta desde la embajada Argentina, Joaquín León, voló con sus hermanos y padres para vacacionar y ahora se encuentra envuelto en esta realidad.

¿Cuándo llegaron a Dubái y cómo habían organizado sus vacaciones hasta el momento del ataque?

Llegamos acá el 16 de febrero. Pasamos las dos primeras semanas y ya quedaban pocos días para irnos. El sábado Estados Unidos a mitad de la noche atacó, nosotros estábamos durmiendo. Durante el día, no hubo mucha repercusión. En la ciudad en sí no se sintió nada; todavía no había empezado la respuesta de los iraníes. Esa noche, más o menos 24 horas pasadas del inicio de toda esta situación, ya se empezaron a sentir las primeras explosiones, que eran por intercepciones. También nos llegó un alarma al celular de las autoridades de acá, avisando que había amenaza de misiles, que la gente se resguarde. Nosotros volvíamos el 2 por la noche.

¿Cómo vivieron el momento del ataque?

Estábamos en un departamento, en un Airbnb, por cenar. Empezamos a escuchar las explosiones, salimos al balcón y vimos algunos misiles, o las mismas explosiones. La verdad, teníamos mucho miedo porque ninguno había vivido algo parecido. Nunca habíamos estado cerca de una situación, por suerte, como esta. Las autoridades te dicen que mantengas la calma, pero es imposible estar 100% tranquilo cuando escuchás explosiones en el cielo. Durante el día se escuchan los aviones de combate y es una incertidumbre.

Muchos argentinos allá denuncian que las respuestas de la embajada son nulas ¿su caso fue similar?

Cuando pasaron las explosiones, lo primero que hice fue llamar a la embajada. Encontré un número de emergencia, llamé, me contestaron de mala manera y me pidieron que me contacte por mail. Les dijimos que estábamos con miedo y si nos podían dar una respuesta. Me pidió que mande un mail y ni siquiera me facilitó la casilla. Me dijo, "está en el mismo lugar donde encontraste este número" y me cortó. Yo entiendo que es una situación complicada, nunca uno puede estar preparado para algo así, pero era para que por lo menos que nos dejen un registro, que nos dejen asentados como argentinos varados en el Medio Oriente.

¿La embajada reconoció los gastos de hospedaje?

Los gastos los cubrimos todos nosotros. Tuvimos suerte: el departamento no tenía reserva para los días próximos y nos lo permitieron extender, obviamente pagando la diferencia. Suponemos que cuando pase todo esto podremos ver si la aerolínea reconoce algo de todas las cosas, pero por el momento nada, nosotros tuvimos que cubrir todo.

Algunas familias que están en su situación barajan la idea de salir del país por vía terrestre y luego tomar un vuelo…

Todo el tiempo estábamos viendo opciones, pero los países limítrofes medio que están en situaciones similares. Hay algunos aeropuertos que estaban operando con un poco más de vuelos, pero también todo es incertidumbre. No sabemos qué tan seguro es salir de la ciudad, no sabemos el estado de las fronteras, cómo es para cruzar. Nos dijeron que no es tan fácil, que tenés que tener un vuelo sí o sí confirmado.

¿Cómo es su día a día desde el 28 de febrero?

El estado puso como recomendación no salir de las casas. Nosotros estos dos días llevamos una vida normal; si necesitamos ir al supermercado podemos hacerlo. Se ve gente en las calles pero es verdad que, en las caras de las personas, se nota que están todos angustiados. Es una situación que acá nunca les había pasado.

¿Cuál es el mensaje para las autoridades que pueden ayudar con su regreso a casa?

Muchas de las embajadas de otros países presionan mucho a las aerolíneas para que traigan vuelos. Están repatriando, salen como más de 100 vuelos por día del aeropuerto de Dubái pero ninguno fue hacia Argentina. Creemos que la embajada debería trabajar un poco más en eso y hacer que los argentinos que estén acá sientan que son tenidos en cuenta.