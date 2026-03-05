Docentes universitarios harán paro desde el lunes 16

Los docentes de Conadu Histórica concretarán el lunes 16 de marzo el primer paro universitario nacional hasta el viernes 20, para retomar las clases con normalidad el lunes 23 de marzo, en reclamo de la aplicación de la ley de Financiamiento Universitario.

Sin embargo, docentes de la Universidad de Buenos Aires (UBA) proponen que el cese de actividades sea "por tiempo indeterminado", hasta que se aplique la ley y se concrete el pago de un aumento del 51% adeudado por la recomposición salarial.

La secretaria general de la Asociación Gremial Docente (AGD) de la UBA, Laura Carboni, expresó que la propuesta impartida desde el sindicato "tiene que salir de manera nacional" y, por ese motivo, se encuentran discutiendo qué medidas se tomarán.

"Nosotros votamos el paro por tiempo indeterminado en nuestra asamblea, el martes pasado, para traer el mandato al congreso de la Federación de la Conadu Histórica. La medida de lucha tiene que salir de manera nacional y en caso de que así no sea, nosotros arrancamos el paro el 16 y ya el día 20 tendremos otra asamblea nuevamente para definir cómo continuamos", explicó.

Por el momento, el paro convocado por la ConaduHistórica y el Gremio de los Docentes e Investigadores Universitarios de Córdoba será de una semana, con posibilidad de extenderse.

El reclamo por aumento salarial está vinculado al incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario, una ley aprobada en el Congreso, vetada por el presidente Javier Milei pero reafirmada en ambas cámaras.