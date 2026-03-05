PUBLICIDAD

River Plate
Vuelos internacionales
Justicia Federal
la peña de morfi
Crisis en Medio Oriente
Universidad Nacional de Salta
guerra en medio oriente
PAro de docentes universitarios
Fórmula 1
Deportes

Franco Colapinto terminó P16 en la Práctica Libre 1 del Gran Premio de Australia

El piloto argentino rodó con las ruedas medias y blandas en la vuelta de la Fórmula 1.
Jueves, 05 de marzo de 2026 23:39

Franco Colapinto terminó su participación en el decimosexto lugar de la Práctica Libre 1 del Gran Premio de Australia, correspondiente a la primera fecha del calendario de la Fórmula 1.

La sesión contó con inconvenientes mecánicos en distintos pilotos: el más afectado fue el Aston Martin de Fernando Alonso, que no pudo rodar en todo el entrenamiento, así como su compañero Lance Stroll debió abortar su participación y el Williams de Alexander Albon se quedó sin potencia en plena recta.

Por su lado, el argentino tuvo un mejor tiempo de 1:23.325, a más de tres segundos de la punta, y tuvo un único inconveniente, con un despiste en la salida de la curva 3 que lo hizo tocar el pasto.

Además, el líder de la práctica fue el monegasco de Ferrari Charles Leclerc, que paró el cronómetro con un 1:20.267 sobre el final del entrenamiento, superando por cuatro décimas al segundo, el inglés Lewis Hamilton, que también corre con la escudería italiano. Tercero cerró Max Verstappen, con Red Bull y un 1:20.789.

Temas de la nota

