Irán amenaza a Europa: denuncian ataques de drones contra un aeropuerto en Azerbaiyán

.Un aeropuerto ubicado en la región de Najicheván, en Azerbaiyán, fue blanco de un ataque con drones que las autoridades locales atribuyen a Irán. El episodio generó alarma en la zona del Cáucaso y en Europa.

Si bien Azerbaiyán no integra la Unión Europea, sí es parte del Consejo de Europa, lo cual elevó las alertas. Es un país transcontinental, ubicado entre Europa oriental y Asia occidental.

Según informaron fuentes oficiales azerbaiyanas, al menos tres vehículos aéreos no tripulados impactaron contra el aeropuerto de Najicheván, una región aislada situada en el extremo sudoeste del país. La terminal aérea atacada se encuentra a unos 40 kilómetros por carretera de la frontera norte iraní.

Las imágenes que comenzaron a circular en redes sociales muestran el momento en que uno de los drones se dirige directamente hacia el complejo aeroportuario. El impacto provocó daños visibles en la terminal principal, mientras equipos de emergencia acudieron rápidamente al lugar.

Otro video difundido posteriormente exhibe el instante en el cual un segundo aparato no tripulado golpea las instalaciones del aeropuerto. Tras la colisión se produce una fuerte explosión, seguida por una densa columna de humo que se eleva desde el edificio.

Hasta el momento, no se confirmó si el ataque dejó víctimas. El aeropuerto cumple funciones tanto civiles como militares, por lo que aún se investiga si hubo personal o pasajeros afectados durante la ofensiva.

La respuesta de Azerbaiyán

El gobierno de Azerbaiyán emitió un comunicado en el cual condenaron el episodio y denunciaron que el ataque tuvo como objetivo una infraestructura civil.

"Estos actos de ataque no quedarán sin respuesta", señaló la declaración oficial, en clara referencia a una posible represalia.

El mismo documento también condenó "enérgicamente" la ofensiva contra instalaciones civiles y sostuvo que se trata de una vulneración de las normas y principios del derecho internacional.